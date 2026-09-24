"Отпадането на България от Евроволей 2026 беше изненада и негатив за всички, публиката изчезна"

България отпадна от Европейското първенство по волейбол през 2026 г., на което беше съдомакин, още на 1/8-финалите от Германия. "Лъвовете" загубиха от първия си съперник в елиминациите с 2:3. Те започнаха турнира много силно, като в груповата фаза записаха 4 победи - срещу Северна Македония, Португалия, Израел и Полша, и допуснаха само 1 загуба - от Украйна. Легендата на полския волейбол Войчех Джизга направи анализ на България и представянето на отбора на Евроволей 2026.

Войчех Джизга: "Това беше огромна изненада и негатив"

Ето какво каза Войчех Джизга: "Всичко на ЕвроВолей 2026 беше много предвидимо, с една изненада в лицето на България. Това беше огромна изненада и негатив за българската публика и организаторите. Феновете също веднага изчезнаха. Българите имат много добро бъдеще. Мисля, че повтарят нашия опит от 2006 г. Като завършиха втори на Световното първенство, те малко изпревариха времето си. Трябва да се бориш за второ място, а те изпитват трудности.

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"Треньорът Бленджини също върши добра работа"

Повечето от играчите ще напредват всяка година. Те играят в добри клубове, развиват се, а треньорът Бленджини също върши добра работа. Няма натиск, въпреки че сега са изправени пред ситуация, подобна на тази, с която се сблъскаха на Европейското първенство". България поведе на Германия с 2:0 гейма в 1/8-финала, като и двата пъти спечели с 25:21. Последваха два поредни спечелени гейма за германците, като първият завърши при резултат 25:19, а вторият 25:23 в тяхна полза. В тайбрека Германия се наложи над България с 15:12 за пълен обрат и продължи към 1/4-финалите, където отпадна от Полша.

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