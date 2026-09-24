Роден национал: "Конкуренцията е силна, в България има много талант"

Българският вратар Пламен Андреев, който в момента играе в унгарския Дебрецен, и попадна в групата на националния отбор до 21 години в първата пауза за националните тимове през сезона, говори пред футболната ни централа по повод предстоящите мачове на младежкия състав. "Лъвчетата" ще играят в квалификации за Европейското първенство, като ще се изправят срещу Португалия, Чехия и Шотландия. Андреев изрази мнението си за футболните таланти в България.

Пламен Андреев: "Конкуренцията е много силна"

Ето какво каза Пламен Андреев: "Чувствам се прекрасно. На родна земя сме, щастлив съм, че съм тук след 5-6 месеца, в които не съм се прибирал и се радвам, че съм тук с моите съотборници. Първите дни минаха по-опознавателно, с някои се познаваме, с други – не, някои сме от по-дълго време. Знаете как се случват нещата в националния отбор, не може да сме винаги едни и същи футболисти, колективът, както винаги, е на високо ниво. Конкуренцията е много силна, особено на вратарския пост.

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"В България имаме много талант"

В България всеки може да е спокоен за вратарския пост за следващите 15 години. Не се усеща като конкуренция, защото всички тук сме с една цел в името на България. В последните години най-накрая започнахме да излизаме в чужбина. В България имаме много талант, който не оценяваме, не сме се доказали, но съм сигурен, че в следващите 10 години ще имаме едно добро бъдеще за българския футбол, работата дава резултат, ще сме много по-напред в следващите 7-8 години.

Бих ги призовал за подкрепа. Много бих се радвал в Пазарджик да дойде целият град, ако може да дойдат хора от София, Пловдив. Много бих се радвал да играем пред пълен сезон".

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