Ударил с юмрук избирател: Вкараха в затвора британски депутат (ВИДЕО)

Депутатът от Лейбъристката партия Майк Еймсбъри е вкаран в затвора за 10 седмици, след като призна, че е ударил мъж на земята в избирателния си район Чешър, предаде BBC. 55-годишният Еймсбър се призна за виновен за нападението над 45-годишния Пол Фелоус, след като се появиха видеозаписи, показващи конфронтацията. Съдията в Честър Тан Икрам заяви, че действията на Еймсбъри са резултат от "гняв и загуба на емоционален контрол". Еймсбъри незабавно е отведен в килията си, а молбата за освобождаване под гаранция е отхвърлена и ще чака евентуално обжалване.

Обръщайки се към депутата, преди да постанови присъдата, магистратът заяви: "Трябва да кажа, че съм видял един удар по главата да причинява фатални наранявания, но обърнете внимание на ограничените наранявания в този случай. Още: Нападнаха мъж, докато пали Корана пред турското консулство в Лондон (ВИДЕО)

"Отбелязвам, че вие, г-н Еймсбъри, сте продължили да удряте г-н Фелоус, когато той е бил на земята и е продължил да крещи. Намирам това за още по-голяма вина. Продължихте да нападате, когато той беше на земята и може да е продължил още повече, ако не се намеси един страничен наблюдател", посочи съдията.

Той припомни на политика, че неговото поведение трябва да бъде пример за подражание. Постановявайки присъдата, магистратът заяви, че незабавната присъда за лишаване от свобода е "необходима както като наказание, така и като възпиращо средство".

Говорител на Лейбъристката партия заяви: „Лейбъристката партия предприе бързи действия след напълно неприемливите действия на Майк Еймсбъри и той вече не е депутат от лейбъристите или член на Лейбъристката партия. Правилно е г-н Еймсбъри да се признае за виновен и сега е осъден. Местните жители в избирателния район Runcorn и Helsby заслужаваха по-добро и ние очакваме с нетърпение да получат представителство, което заслужават в бъдеще с нов депутат от Лейбъристката партия", посочват съпартийците на осъдения. Още: Лейбъристите принуждават фирмите за изкуствен интелект да споделят данните от изследванията си

Над 10% от гласоподавателите трябва да подпишат петицията в избирателния му район Runcorn и Helsby, за да бъдат предизвикани частични избори. Ще бъде задействана и петиция за отзоваване, ако Камарата на общините реши да го отстрани за 10 или повече дни. Председателят на партията "Реформа" на Великобритания Зия юсуф призова Еймсбъри да се оттегли, за да може да се проведат частични избори.

