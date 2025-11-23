Ужасът в Тернопол: Баща люлее ковчега на загиналото си при руски удар дете (ВИДЕО)

Хората в Тернопол се сбогуват с Мария и нейните деца — Камила и Назарчик. Техният баща, Камал, беше единственият, който оцеля при удара. Той прекара три дни до руините на техния дом, надявайки се на чудо, но то така и не дойде. Днес социалните мрежи разпространиха кадри от тъжното сбогуване на бащата със семейството си.
In Ternopil, people are saying goodbye to Maria and her children — Kamila and Nazarchyk.
Their father, Kamal, was the only one who survived the strike. He spent three days by the ruins of their… https://t.co/bLsy86Ggwn pic.twitter.com/28zPXrywen
Броят на жертвите расте
Същевременно броят на жертвите от руския удар в Тернопол достигна 34. Те загинаха, след като руска ракета удари жилищен блок. Според заместник-управителя на Регионалната администрация Тарас Пастух, сред жертвите има и четирима души, които просто минавали оттам на път към близко бомбоубежище в момента на удара.
Труповете на тридесет и трима души вече са идентифицирани, докато самоличността на още една жертва все още се установява. Двама мъже, три жени и едно дете все още се считат за изчезнали.