Войната в Украйна:

Ужасът в Тернопол: Баща люлее ковчега на загиналото си при руски удар дете (ВИДЕО)

Хората в Тернопол се сбогуват с Мария и нейните деца — Камила и Назарчик. Техният баща, Камал, беше единственият, който оцеля при удара. Той прекара три дни до руините на техния дом, надявайки се на чудо, но то така и не дойде. Днес социалните мрежи разпространиха кадри от тъжното сбогуване на бащата със семейството си.

Броят на жертвите расте

Същевременно броят на жертвите от руския удар в Тернопол достигна 34. Те загинаха, след като руска ракета удари жилищен блок. Според заместник-управителя на Регионалната администрация Тарас Пастух, сред жертвите има и четирима души, които просто минавали оттам на път към близко бомбоубежище в момента на удара.

Труповете на тридесет и трима души вече са идентифицирани, докато самоличността на още една жертва все още се установява. Двама мъже, три жени и едно дете все още се считат за изчезнали.

