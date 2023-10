Украинците не спират да тормозят руснаците в Южна Украйна (ВИДЕО)

В обзорите си за изминалото денонощие и Пегов, и "Рибар" потвърждават за украински атаки южно от Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). "Рибар" категорично пише, че украинците били отблъснати, Пегов обаче мълчи. В друг руски телеграм канал - "Дневник на десантчика", има изрична публикация (превод на английски език и връзка към оригинала), основата на която е: "Противникът не жали боеприпаси и вече втори ден безмилостно унищожава всички позиции пред селището (Върбово, 18 километра югоизточно от Орехов). За съжаление има малки загуби от наша страна". Руските телеграм канали рядко признават каквито и да е загуби – сегашното признание говори само за себе си:

DeepState shares footage of Russian positions under attack south-east of Robotyne, in the grey zone. We do not get a lot of footage from the area, but Russians talk every day about Ukrainians continuing their attacks using all available methods.https://t.co/P3tKjc7Q6k pic.twitter.com/tSpxD3Yhq3