Украинците показват военен опит на ученията „Аврора 2026“ пред 18 държави съюзници (СНИМКИ)

08 май 2026, 11:03 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
В Кралство Швеция се провеждат международните военни учения "Аврора 2026" – едно от най-големите събития за сигурност в Балтийския регион, в което участват военнослужещи от 18 държави. Ученията обхващат ключови компоненти на съвременната отбрана: действия на сушата, във въздуха и в морето, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна на страницата си във Фейсбук.

Основната цел на ученията е засилване на сътрудничеството между съюзниците, отработване на сценарии за колективна отбрана, подобряване на отбраната на стратегически важни райони и готовност за бърза реакция на съвременните предизвикателства пред сигурността. Особено внимание се обръща на бързото разполагане на сили, защитата на логистичните маршрути, противодействието на въздушните заплахи, използването на бронирана техника и дронове, и координацията между подразделенията на различни държави.

Украинските военни демонстрират практическия си военен опит пред партньорите - по-специално в областта на използването на безпилотни летателни апарати, включително FPV дронове, и съвременните бойни тактики. Те споделят опита си в реални условия на пълномащабна война, което е изключително ценно за участниците в ученията, отбелязват от щаба.

Елена Страхилова
