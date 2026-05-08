Украйна гаси огромен пожар в забранената зона на Чернобил (ВИДЕО)

Мащабен горски пожар се разрази в забранената зона на Чернобил, Киевска област на Украйна, като гасенето му все още продължава, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС) сутринта на 8 май. "Поради силни пориви на вятъра огънят бързо се разпространява по територията, обхващайки нови участъци от горския масив. Приблизителната площ на пожара вече надхвърля 1100 хектара", гласи официалната информация.

Затрудненията

Ситуацията се усложнява от сухото време, силните ветрове и опасността от мини в определени части на територията, поставени при руската окупация, което значително ограничава възможностите за гасителни дейности.

Още: На годишнината от Чернобил: Зеленски обвини Русия в "ядрен тероризъм"

"По-конкретно, в някои горски участъци работата временно не се извършва поради опасността от взривни обекти", добавят от ДСНС.

В гасенето на пожара са ангажирани подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, специална техника и сили на други служби.

Още: Чернобил: 40 години от най-тежката ядрена катастрофа в света

"Спасителите работят в ускорен режим, локализирайки източниците на запалване и предотвратявайки по-нататъшното разпространение на пожара", се казва в изявлението.

Днес в зоната за ограничен достъп все още се наблюдават високи нива на радиоактивно замърсяване.

От ДСНС не обявяват причината за избухването на пожара.

Още: 40 години по-късно: Катастрофата в Чернобил все още вреди на бременните жени