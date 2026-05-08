Русия в режим на едностранно примирие: Украйна го наруши, ние вече им отмъстихме

След като Русия не спази предложеното от Володимир Зеленски примирие от 5 май нататък, атакувайки масирано страната с дронове, носещи поредните убийства на цивилни, сега Руската федерация обвини украинските сили, че не спазват предложеното от нея прекратяване на огъня. То започна от 00:00 часа на 8 май и трябва да продължи до 10 май, за да може диктаторът Владимир Путин да проведе Парада на победата в Москва на 9 май без страх от украински нападения. На практика, това примирие е едностранно.

Още: Русия отговори на примирието на Зеленски с дронове и смърт, Путин в болезнен сблъсък с реалността (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското военно министерство: Украйна продължи да нанася удари по позициите ни и по граждански цели

Министерството на отбраната на Русия написа тази сутрин следното: "В съответствие с решението на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация, по хуманитарни съображения, по време на честването на 81-вата годишнина от Деня на победата, считано от полунощ на 8 май, всички руски военни формирования в зоната на специалната военна операция напълно прекратиха бойните действия и останаха на предишните си позиции. Въпреки обявяването на примирие, украинските въоръжени сили продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати и артилерия срещу позициите на нашите войски, както и срещу граждански цели в граничните райони на областите Белгород и Курск".

Без да се представят доказателства, подкрепящи тези твърдения, в изявлението се добавя, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършили 153 атаки срещу позициите на руските войски, като използвали "артилерия, многоцелеви ракетни установки, минохвъргачки и танкове".

Още: "Путин губи контрол, руснаците вече виждат бъдеще без него": Говори бивш служител по високите етажи в Русия

"Те също така са нанесли 887 удара с безпилотни летателни апарати, включително 394 удара с FPV дронове, 107 с октокоптери, 171 с летателни апарати с фиксирани крила и 215 спускания на боеприпаси от безпилотни летателни апарати", твърди руското военно ведомство.

"В зоната на специалната военна операция са регистрирани общо 1365 нарушения на примирието", гласи изявлението, като в него се използва руският израз за агресивната война в Украйна.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Още: Русия официално потвърди за примирието, отново заплаши Киев с масирана атака при обстрел на парада

"Освен това, от полунощ на 8 май руските части за противовъздушна отбрана извън зоната на специалната военна операция са свалили 396 въздушни оръжия за атака, включително 390 безпилотни летателни апарата с фиксирани крила и шест управляеми ракети с голям обсег „Нептун“", твърди още Министерството на отбраната на Русия - пак без доказателства.

"Умишлени разрушителни действия"

"Умишлените разрушителни действия на Украйна срещу Русия потвърждават терористичния характер на киевския режим", пише военното министерство на държава агресор, която води пета година война в съседната страна и всяка нощ убива и ранява цивилни украинци.

"При тези обстоятелства руските въоръжени сили отговориха със същите мерки на нарушенията на примирието. Те нанесоха ответни удари по позициите на многоцелевите ракетни системи, артилерията и минохвъргачките, както и по командни пунктове и площадки за изстрелване на безпилотни летателни апарати", завършват позицията си от руското военно ведомство.

Още: Кремъл директно каза на Зеленски да не си измисля по-дълги примирия от 8-9 май, затягат се мерките в защита на Путин (ВИДЕО)

Припомняме, че Русия заплаши Украйна, че "при нарушаване на примирието от страна на ВСУ в зоната на провеждане на специалната военна операция, както и при опити за нанасяне на удари по населени места и обекти на територията на руските региони, Въоръжените сили на Руската федерация ще дадат адекватен отговор".

Руските власти заплашиха с масиран ракетен удар центъра на Киев, ако ВСУ "провалят" честванията в Деня на победата във Великата отечествена война - т.е. пропагандния парад на Владимир Путин, който отбелязва победата над нацистите във Втората световна война. Тази година парадът ще е без военна техника и при засилени мерки за сигурност.

Още: Зеленски за парада на 9 май в Москва: Русия не уважи украинското предложение за примирие, ще отговорим огледално