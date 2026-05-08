Президентът не вижда представители на ИТН в кабинета на Радев (ВИДЕО)

08 май 2026, 11:40 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентът Илияна Йотова изглежда не вижда представители на ИТН в правителството на Румен Радев. Това стана ясно от думите й пред журналисти в парламента след гласуването и клетвата на правителството. "Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценена е очевидно тяхната експертиза и г-н Радев им е възложил голямо доверие", бяха точните думи на Йотова. 

Йотова отговори и на въпрос във връзка със статия в публичното пространство, която свързва новия министър на земеделието Пламен Абровски с Таки, като призова медиите: "Попитайте тези, които са написали статиите".

Кои министри са свързани с ИТН?

Министърът на земеделието Пламен Абровски е най-ярката фигура в правителството на Румен Радев, който е свързан с партията на Слави Трифонов. 

От самото начало Абровски е експерт по земеделска политика на партията на Слави Трифонов и депутат в 45-ото, 46-ото Народно събрание и 47-ото Народно събрание. Председател е на парламентарната комисия по земеделие по време на кабинета "Петков" в периода 22 декември 2021 - 1 август 2022 г. в 47-ото Народно събрание.

Външният министър Велислава Петрова-Чамова беше сред предлаганите за изпълнителната власт имена и от "Има такъв народ", когато през лятото на 2021 г. формацията спечели изборите.

Освен това вчера стана ясно, че началник кабинет на председателя на 52-ото Народно събрание Михаела Доцова също е кадър на ИТН в лицето на досегашния депутат от ИТН и зам.-шеф на 51-ото Народно събрание Николета Кузманова. ОЩЕ: Коя е Велислава Петрова-Чамова - предложението на Румен Радев за министър на външните работи

Деница Китанова
Деница Китанова
