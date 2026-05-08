13 руски летища спряха работа след украински удар по навигационна служба (ВИДЕО)

08 май 2026, 11:24 часа 329 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дейността на 13 летища в южната част на Русия е преустановена след удар с дрон по административната сграда на аеронавигационния център в Ростов на Дон, съобщи руското Министерство на транспорта в Telegram. "Дейността на регионалния център в Ростов на Дон, който управлява въздушния трафик в южната част на Русия, е временно променена поради удари с украински безпилотни летателни апарати по офис сградата на клона на „Южна Русия Аеронавигация“", гласи изявлението на официалните власти от сутринта на 8 май.

Съобщава се, че „в момента се извършва анализ на оперативната способност на оборудването“ и че „процедурите за контрол на въздушния трафик в южната част на Русия се променят“.

Кои летища спряха да работят?

Дейността на следните летища е временно преустановена: Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозни, Краснодар, Махачкала, Магас, Минерални води, Налчик, Сочи, Ставропол и Елиста.

Отбелязва се, че министерството и Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация), заедно с авиокомпаниите и летищата, коригират разписанията на полетите.

За Ростов по-рано ви съобщихме, че имаше атака и пожар в района на завод за бои и лакове "Емпилс", както и в клон на научно-техническия център "Радар". Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA на кадри от очевидци - пожарът е възникнал в района на Западния индустриален център. Там се намират множество предприятия, включително "Емпилс", който беше атакуван по-рано през януари 2026 г., и клон на "Радар".

Димитър Радев
