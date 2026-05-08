Проява на изключително неуважение: футболистите на Реал Мадрид са измислили подигравателен прякор на Алваро Арбелоа

Покрай непрестанните скандали, все по-често за Реал Мадрид се говори по теми, далечни от футбола. "Кралете" така или иначе най-вероятно ще завършат сезона без трофей, но сами не си помагат, като освен недобрите си изяви, те дават повод за недоволство на феновете с действията си извън терена. Разделение в отбора има по най-различни причини, но най-осезаемо е това около старши треньорите. Това беше и една от големите причини Шаби Алонсо да се раздели с бившия си клуб. А сега през същото минава и Алваро Арбелоа, като според медиите в Испания, футболистите, които не го харесват, са му измислили обиден прякор.

Футболисти на Реал Мадрид наричат Арбелоа "конуса"

По информация на "OK Diario", няколко футболисти са отпрявали обиди към старши треньора Алваро Арбелоа. Източникът не споменава нито конкретни имена, нито кога се е случило това. Но казва, че върпросните играчи са дали на бившия защитник на Реал Мадрид прякор "конуса". В момента, в който Арбелоа е разбрал за това, той е спрял да пуска въпросните футболисти в игра.

Още: В Испания ракриха причината за скандалите в Реал Мадрид: дошла е още в средата на сезона

Скандалите в Реал Мадрид продължават с пълна сила

Обаче тази мярка явно не е била достатъчна. Разделената на групички съблекалня на Реал Мадрид продължава да създава проблеми, като само през последната седмица стана ясно за два конфликта, които са се разразили между играчите. За първия информацията гласеше, че Антонио Рудигер е ударил Алваро Карерас. Но испанецът излезе с позиция, в която омаловажи случая. Вторият скандал беше по-страшен. Става въпрос за сбиване между Орелиен Чуамени и Федерико Валверде, след което уругваецът е стигнал до болница.

Още: След боя в Реал Мадрид: Валверде е с амнезия, но твърди, че сам си е ударил главата