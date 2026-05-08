5G мрежата на Yettel вече покрива 86% от населението на България

Въпреки сериозния ръст в потреблението, телекомът подобрява енергийната ефективност на мрежовото си оборудване

Мрежата от пето поколение (5G) на Yettel вече покрива 86% от населението на България. Разширяването на покритието е част от стратегията за устойчиво развитие на телекома и плана за усъвършенстване и модернизиране на мрежовата инфраструктура. С това постижение компанията изпълни и целта си, заложена в стратегията – 5G връзката да бъде достъпна за 85% от населението до 2026 г.

Подобряването на свързаността за бизнеса и обществото е ключов приоритет за телекома, защото спомага за осигуряване на равен достъп до технологии и преодоляване на дигиталното разделение. Затова Yettel, заедно с мрежовия си доставчик CETIN България, работи целенасочено за развитието на мрежата и осигуряването на надеждна свързаност. През последната година компанията е изградила близо 100 изцяло нови базови станции и е разширила капацитета на над 1000 от вече съществуващите. С поетапната подмяна на оборудването се използват нови радио модули, които поддържат повече технологии (4G и 5G), нови честоти и са по-енергийно ефективни.

Инвестициите са в отговор и на осезаемия ръст в трафика на данни. От старта на 5G мрежата през 2021 г. до момента, обемът на пренесените през нея данни е нараснал над 170 пъти. Само за последната година е отчетено 30% увеличение на общото потребление спрямо предходната, а конкретно за 5G мрежата повишението е близо 50%. В по-дългосрочен план се вижда промяна и в средното потребление на мобилните абонати – от 3 GB месечно през 2020 г. до 21 GB месечно през 2025 г.

„Развитието на мрежата днес изисква прецизен баланс между капацитет, качество и ефективност. Стараем се да разширяваме 5G покритието паралелно с модернизацията на оборудването и с решения, които ни позволяват да управляваме по-добре енергийното потребление. Така отговаряме на нарастващия трафик на данни, без да правим компромис нито с потребителското изживяване, нито с дългосрочните си цели за устойчиво развитие”, коментира Гергана Дерменджиева, директор „Технологична стратегия и инженеринг“ в Yettel.

Въпреки повишеното потребление, Yettel продължава да поддържа стабилни нива на консумираното електричество и така да подобрява енергийната ефективност на мрежата. През 2025 г. съотношението между използваната електрическа мощност и трафика на данни се подобрява с 25% спрямо година по-рано. А историческите данни показват, че с всяка изминала година на последното десетилетие телекомът постига все по-нисък разход на енергия за единица пренесени данни.

Принос за това има по-добрата ефективност на 5G мрежата в сравнение с 4G заради преноса на повече данни в същия спектър чрез по-умни технологии. Към края на 2025 г. над половината от трафика на Yettel минава през 5G мрежата, а данните на оператора показват, че за едно и също количество енергия чрез нея се пренасят 3 пъти повече данни спрямо 4G.

Компанията прилага и редица допълнителни мерки за оптимизиране на потреблението, свързано с охлаждането на помещенията, в които е разположено оборудването. Във все повече обекти се използва естествено охлаждане вместо климатици – специална система, която използва външния въздух през зимата и нощните часове, за да понижи температурата.

Успоредно с това екипът внедрява автоматизация, базирана на исторически данни, за да прогнозира натоварването в мрежата и да оптимизира мощностите в периодите с по-слабо потребление, като поддържа същото високо качество на услугите.

Като част от прехода към зелена енергия на близо 30 базови станции са поставени соларни панели, които генерират около 30% от изразходваното електричество, а до края на годината предстои да се инсталират още четири.

Освен с енергийна ефективност, мрежата на Yettel се отличава и с последователно признато качество. През февруари 2026 г. телекомът получи деветия пореден Best in Тest сертификат* за „Най-добра мобилна мрежа“ в страната от umlaut. Компанията затвърждава лидерската си позиция и в три от ключовите подкатегории – „Надеждност“, „Времезакъснение“ и „Широколентово покритие“.

*Сертификатът Best in Test е за най-високо оценена мобилна мрежа в България и е предоставен от германската компания umlaut, част от Accenture, по нейна методология на база тестове чрез потребителите на мобилни мрежи в България, направени в периода от 29-а седмица до 52-ра седмица на 2025 г. Пълна информация за провеждането и резултатите от тестовете може да бъде намерена на адрес https://www.yettel.bg/bg/nashata-mrezha/nai-dobrata-mrezha. Търговската марка на umlaut се използва с разрешение.