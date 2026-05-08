Шефът на "Булгартрансгаз": Трябва решение за поне още един терминал за втечнен газ в Гърция

Има остра необходимост до края на 2026 г. да бъде взето решение за изграждане на поне още един терминал за втечнен природен газ в Гърция, особено предвид решението на Европейския съюз за преустановяване на вноса на газ от Русия.

Това каза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на участието си в Седмото издание на Срещата на върха за втечнен природен газ, която се провежда в Будапеща, Унгария, съобщиха от дружеството.

Наличието на развита и взаимосвързана газова инфраструктура, позволяваща гъвкавост и независими маршрути за пренос, е важен инструмент за справяне с предизвикателствата, свързани с внезапни кризи и нарушения на веригите на доставка, допълни Малинов.

Конференцията е утвърдена платформа за среща на основните заинтересовани страни на регионалния и световния пазар на втечнения природен газ (LNG). В тазгодишното издание участват представители на правителства и институции на Европейския съюз, регулаторни органи, енергийни производители и доставчици, оператори на преносни системи, доставчици на технологии и оборудване, финансови и консултантски компании, както и научни и академични организации.

В рамките на дискусиите по време на конференцията беше подчертано ключовото значение на Вертикалния газов коридор за гарантиране на енергийната независимост в Европа.

"Кризата в Близкия изток допълнително потвърждава целесъобразността на проектите по Вертикалния коридор, по които "Булгартрансгаз" работи и планира да въведе в експлоатация до края на годината", подчерта Малинов,.

Той наблегна и на необходимостта до края на 2026-а да бъде взето решение за изграждане на поне още един терминал за втечнен природен газ в Гърция, особено предвид решението на Европейския съюз за преустановяване на вноса на газ от Русия.

Според него инвестициите ни в рамките на Вертикалния коридор ще подобрят достъпа на България и страните от региона до най-съвършения механизъм за диверсификация - пазарът на втечнен природен газ.

По негово мнение на фона на затруднените доставки през Ормузкия проток пазарите в Европа ще разчитат все повече на доставки от сигурни източници като САЩ и други, чрез съществуващите и планираните нови експортни съоръжения.

"Обединяването на малките пазари в региона и координираните действия на страните за съвместни покупки на LNG имат потенциала да направят пазара привлекателен и за най-големите играчи в сектора", подчерта Малинов.

Той отново открои необходимостта от дългосрочни договори и ангажираност между пазарните участници за постигане на оптимални ценови условия и сигурност на инвестициите.