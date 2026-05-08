Морски дрон с още работещ двигател изплаши жителите на гръцки остров

Морски дрон е бил открит на брега на гръцкия остров Лефкада в Йонийско море. Той е бил намерен вчера от рибари в пещера близо до нос Дукато, а двигателят му още е работел.

Черният апарат с признаци на високотехнологично оборудване – куполи, антени и комуникационно оборудване – е предизвикал силно безпокойство сред хората, които го намерили, съобщи телевизия Скай. Рибарите успели да го вземат на буксир до пристанището Василики и го предали на бреговата охрана. Очаква се дронът да бъде проучен от експерти на гръцкото Министерство на националната отбрана, за да бъде установен видът и произходът му.

По информация на вестник „Катимерини“ една от възможностите, които се разглеждат, е морският дрон да е свързан с Украйна, защото напоследък бяха регистрирани атаки срещу кораби от руския „сенчест флот“, използван за заобикаляне на западните санкции срещу руския петрол, пише БТА.

Още: Строги мерки: Ако искате да вземете тротинетката на детето на почивката в Гърция, помислете пак

През декември имаше нападение срещу руския танкер „Кендил“, а през март газовозът „Арктик Метагаз“ беше атакуван и претърпя сериозни щети от експлозия югоизточно от Малта.

Нискотарифният авиопревозвач „Райънеър“ закрива базата си в Солун