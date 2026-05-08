Тома Биков обясни защо ГЕРБ гласува по този начин за кабинета "Радев"

ГЕРБ не подкрепи кабинета на Румен Радев, но и не гласува против него. При вота за новото правителство парламентарната група избра да се въздържи, превръщайки се в единствената политическа сила в опозиция, която не застана срещу кабинета. Това е вторият подобен ход на партията след подкрепата за избора на председател на Народното събрание от "Прогресивна България". Още по време на дебатите за правителството Тома Биков даде знак как ще гласува формацията.

"Това не означава, че нашият вот "въздържал се" няма да стане вот "против" в момента, в който видим, че правителството не прави правилните неща. Защото невинаги популярните неща са правилните неща", заяви той от парламентарната трибуна.

По думите му ГЕРБ-СДС очаква още в първите месеци кабинетът да започне да взема правилни решения на фона на тежката ситуация с публичните финанси, напрегнатата международна обстановка и нуждата от трудни политически решения.

Биков заяви, че практиката с "предизборните бюджети" трябва да остане в миналото и подчерта, че партията му би подкрепила дори непопулярни мерки, ако те са в интерес на държавата.

"Нашата цел не е да направим така, че едно или друго българско правителство да се провали", каза още той.

Депутатът от ГЕРБ отправи и предупреждение към управляващото мнозинство да не приема голямото си парламентарно представителство като знак за обществен консенсус.

"Не забравяйте, че количеството не ви дава право да смятате, че това е единство. Не е единство. И извън този парламент има достатъчно гледни точки, с които или ще се съобразявате, или ще се сблъсквате", заяви Биков.

Той подчерта, че позицията на ГЕРБ-СДС относно "цивилизационната идентичност на България" остава непроменена, а по отношение на финансовата политика партията очаква сериозни структурни реформи още с бюджетите за 2026 г.

В края на изказването си Биков изрази надежда, че новото правителство ще има смелостта да взема политически, а не само административни решения.

"Ако сме демократична държава, трябва да очакваме политическите решения да се взимат от политиците и за тях да се носи политическа отговорност", заяви той, след което пожела успех на кабинета.

От изборите насам ГЕРБ избягва директни атаки срещу новите управляващи и се позиционира като "конструктивна опозиция".