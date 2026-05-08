Защитници на природата искат Брюксел да отмени празненство за 250-годишнината от независимостта на САЩ

Международната организация за защита на природата "Бунт срещу унищожението" (Extinction Rebellion) призова властите в Брюксел да отменят подготвяното тържество в белгийската столица за отбелязване на 250-годишнината от независимостта на САЩ, съобщиха местни медии.

Към призива са се присъединили и други организации, включително "Грийнпийс", според които проявата би била израз на подкрепа за политиката на президента Доналд Тръмп. В открито писмо се посочва, че подобно празненство не отговаря на мястото на Брюксел като европейски дом. Протестиращите призовават градските власти да не се поддават на "авторитарния американски режим", пише БТА.

Събитието в Брюксел за отбелязването на годишнината е насрочено за 28 юни в парка "Сенкантенер" и е организирано от посолството на САЩ. Предвижда се паркът да бъде затворен за граждани и да бъдат допускани единствено гости с покани, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте и белгийският премиер Барт де Вевер.

Посланикът на САЩ в белгийската столица Бил Уайт съобщи, че частни дружества досега са дарили 3,6 милиона евро за организацията на празненството. Очаква се над гостите в парка да прелетят бойни самолети, сред които машини от Втората световна война.

