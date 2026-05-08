Войната в Украйна:

Зеленски: Русия дори не се преструва, че спазва примирие

08 май 2026, 11:54 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Русия дори не се преструва, че спазва примирие

Володимир Зеленски подчерта, че Русия дори не е направила опит да спазва примирието, което сама обяви. След като държавата агресор не прие предложеното от украинския президент прекратяване на огъня от 5 май нататък, атакувайки масирано Украйна с дронове, носещи поредните убийства на цивилни, сега Руската федерация обвини украинските сили, че не спазват предложеното от нея примирие. То започна от 00:00 часа на 8 май и трябва да продължи до 10 май, за да може диктаторът Владимир Путин да проведе Парада на победата в Москва на 9 май без страх от украински нападения. На практика, това примирие е едностранно.

Според Зеленски обаче Русия не отговаря "огледално" на украински удари, а директно атакува.

Още: Русия в режим на едностранно примирие: Украйна го наруши, ние вече им отмъстихме

"Снощи руската армия продължи да нанася удари по украински позиции. Към 7 часа сутринта бяха регистрирани над 140 атаки по позициите по фронта. Руснаците са извършили 10 нападения през нощта, като по-голямата част от тях са били в посока Славянск“, подчерта Зеленски.

Според президента на Украйна руснаците са нанесли и над 850 удара с различни видове дронове, включително FPV, "Ланцет" и други. Имало е и атакуващи дронове. Продължило е и използването на разузнавателни дронове над небето на населените места по фронтовата линия, твърди Зеленски.

"Украйна ще действа по същия начин и днес"

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Всичко това ясно показва, че Русия дори не е направила опит да преустанови огъня на фронта. Точно както снощи, Украйна ще действа по същия начин и днес. Ще защитим позициите си и живота на хората. Русия трябва да сложи край на войната и всички ще забележат, когато започне напредъкът към мира“, заяви Зеленски.

Снимка: Getty Images

В същото време украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 8 май Русия е атакувала Украйна с 67 дрона от посоките Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Милерово и Гвардейско (на окупирания полуостров Крим).

Още: "По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия": Извънредните положения за Путин се трупат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според предварителни данни, известни към 8:00 ч., силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други в южната и източната част на страната. Други 11 дрона са ударили на осем места, преминавайки през защитата на ПВО, а отломки от свалени дронове са паднали на седем места.

Припомняме, че Русия заплаши Украйна, че "при нарушаване на примирието от страна на ВСУ в зоната на провеждане на специалната военна операция, както и при опити за нанасяне на удари по населени места и обекти на територията на руските региони, Въоръжените сили на Руската федерация ще дадат адекватен отговор".

Руските власти заплашиха с масиран ракетен удар центъра на Киев, ако ВСУ "провалят" честванията в Деня на победата във Великата отечествена война - т.е. пропагандния парад на Владимир Путин, който отбелязва победата над нацистите във Втората световна война. Тази година парадът ще е без военна техника и при засилени мерки за сигурност.

Още: "Искат да посетят Москва, странно желание": Зеленски предупреди чуждестранните лидери да не присъстват на парада (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Володимир Зеленски война Украйна примирие Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес