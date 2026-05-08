Зеленски: Русия дори не се преструва, че спазва примирие

Володимир Зеленски подчерта, че Русия дори не е направила опит да спазва примирието, което сама обяви. След като държавата агресор не прие предложеното от украинския президент прекратяване на огъня от 5 май нататък, атакувайки масирано Украйна с дронове, носещи поредните убийства на цивилни, сега Руската федерация обвини украинските сили, че не спазват предложеното от нея примирие. То започна от 00:00 часа на 8 май и трябва да продължи до 10 май, за да може диктаторът Владимир Путин да проведе Парада на победата в Москва на 9 май без страх от украински нападения. На практика, това примирие е едностранно.

Според Зеленски обаче Русия не отговаря "огледално" на украински удари, а директно атакува.

"Снощи руската армия продължи да нанася удари по украински позиции. Към 7 часа сутринта бяха регистрирани над 140 атаки по позициите по фронта. Руснаците са извършили 10 нападения през нощта, като по-голямата част от тях са били в посока Славянск“, подчерта Зеленски.

Според президента на Украйна руснаците са нанесли и над 850 удара с различни видове дронове, включително FPV, "Ланцет" и други. Имало е и атакуващи дронове. Продължило е и използването на разузнавателни дронове над небето на населените места по фронтовата линия, твърди Зеленски.

"Украйна ще действа по същия начин и днес"

„Всичко това ясно показва, че Русия дори не е направила опит да преустанови огъня на фронта. Точно както снощи, Украйна ще действа по същия начин и днес. Ще защитим позициите си и живота на хората. Русия трябва да сложи край на войната и всички ще забележат, когато започне напредъкът към мира“, заяви Зеленски.

В същото време украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 8 май Русия е атакувала Украйна с 67 дрона от посоките Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Милерово и Гвардейско (на окупирания полуостров Крим).

Според предварителни данни, известни към 8:00 ч., силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 безпилотни летателни апарата от типовете „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други в южната и източната част на страната. Други 11 дрона са ударили на осем места, преминавайки през защитата на ПВО, а отломки от свалени дронове са паднали на седем места.

Припомняме, че Русия заплаши Украйна, че "при нарушаване на примирието от страна на ВСУ в зоната на провеждане на специалната военна операция, както и при опити за нанасяне на удари по населени места и обекти на територията на руските региони, Въоръжените сили на Руската федерация ще дадат адекватен отговор".

Руските власти заплашиха с масиран ракетен удар центъра на Киев, ако ВСУ "провалят" честванията в Деня на победата във Великата отечествена война - т.е. пропагандния парад на Владимир Путин, който отбелязва победата над нацистите във Втората световна война. Тази година парадът ще е без военна техника и при засилени мерки за сигурност.

