"Азов" обяви: Връщаме се в Мариупол. Пример как руски FPV дрон не проби БТР "Страйкър" (ВИДЕО)

08 май 2026, 11:49 часа 1005 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
"Азов" се завръща в Мариупол. Засега, чрез разузнавателно-ударни безпилотни системи. Това обяви Първи корпус "Азов" от Националната гвадрия на Украйна в официалния си профил в социалната мрежа "Х". Завръщането всъщност представлява разузнавателни и ударни операции с FPV дронове, на до 160 км разстояние от линията на активни сухопътни боеве в Украйна в момента.

Съответно, "Азов" показа и видеокадри как руските военни използват пътища в Мариупол и околностите му за придвижване на личен състав и военна техника. "Първи корпус "Азов" продължава да установява "санитарна зона" за руската логистика. Дълбочината на удара ще се увеличи", обещават от "Азов". И добавят: "Азов" вече патрулира родния си град Мариупол. От небето - засега. Но предстои още".

Същевременно, Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикува репортаж за ремонт на бронирана машина "Страйкър". Машината е била ударена от руски FPV дрон - и се вижда, че всъщност щетите са минимални, не е нужно нищо кой знае какво като ремонтни дейности, за да може тя пак да бъде използвана в бойни действия. "Опазва живота на войниците", се казва в клипа за "Страйкър"-а.

Ивайло Ачев
