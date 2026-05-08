"Азов" обяви: Връщаме се в Мариупол. Пример как руски FPV дрон не проби БТР "Страйкър" (ВИДЕО)

"Азов" се завръща в Мариупол. Засега, чрез разузнавателно-ударни безпилотни системи. Това обяви Първи корпус "Азов" от Националната гвадрия на Украйна в официалния си профил в социалната мрежа "Х". Завръщането всъщност представлява разузнавателни и ударни операции с FPV дронове, на до 160 км разстояние от линията на активни сухопътни боеве в Украйна в момента.
Azov returns to Mariupol. For now, through reconnaissance-strike systems.— First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) May 8, 2026
Pilots of First Corps Azov of the National Guard of Ukraine patrol roads up to 160 km deep behind the line of contact.
In the cameras of reconnaissance-strike drones: Mariupol and enemy military targets.… pic.twitter.com/9QcTBiZr6I
Съответно, "Азов" показа и видеокадри как руските военни използват пътища в Мариупол и околностите му за придвижване на личен състав и военна техника. "Първи корпус "Азов" продължава да установява "санитарна зона" за руската логистика. Дълбочината на удара ще се увеличи", обещават от "Азов". И добавят: "Азов" вече патрулира родния си град Мариупол. От небето - засега. Но предстои още".
#Мариуполь (в/о), Донецкая обл.:— Necro Mancer (@666_mancer) May 6, 2026
- О, знатно горит. Это у нас что? "Урал"https://t.co/H5VkCefXP2 #дтп pic.twitter.com/jbaQrd9pIr
Същевременно, Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикува репортаж за ремонт на бронирана машина "Страйкър". Машината е била ударена от руски FPV дрон - и се вижда, че всъщност щетите са минимални, не е нужно нищо кой знае какво като ремонтни дейности, за да може тя пак да бъде използвана в бойни действия. "Опазва живота на войниците", се казва в клипа за "Страйкър"-а.
Watch how the Stryker withstands FPV drone strikes — exclusive footage from the repair workshop of the 7th Air Assault Corps.— 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 8, 2026
Even after direct hits, this vehicle is capable of protecting its crew and returning to the battlefield. This is what real battlefield survivability looks… pic.twitter.com/CItkH2KrNl
