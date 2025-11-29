Украинската армия направи снощи нещо без аналог в света: В никой град по света не е възможно

"Това, което украинските въоръжени сили постигнаха снощи, няма аналог никъде по света. Ще кажа без патос, че никой град в никоя държава не би могъл да отблъсне добре планирана атака с повече от 500 въздушни цели." Това написа Серхий Бескрестнов, украински експерт по електроника и комуникационни системи с позивна "Светкавица", в профила си във Facebook.

Експертът оцени изключително високо работата на украинската система за противовъздушна отбрана при отблъскването на масираната руска атака с ракети и дронове срещу Украйна в нощта срещу 29 ноември, която беше фокусирана предимно върху Киев.

Припомняме, че през изминалата нощ Русия атакува Украйна с 36 ракети и близо 600 дрона.

Бескрестнов не забравя да благодари на партньорите на Украйна, които предоставиха системи "Пейтриът", които прехващат балистичните ракети. Но подчертава, че именно уменията на украинските военни са се оказали по-важни: "Устояхме. Благодарение на украинските въоръжени сили."

В тази ужасяваща нощ, когато противовъздушната отбрана се изправи пред безпрецедентна атака – близо 600 вражески дрона – да се разчита само на автоматизираните системи беше невъзможно. Украинските военни обаче демонстрираха феноменални умения, унищожавайки над 90% от тази въздушна армада. Те също така се справиха безупречно срещу балистични цели, спирайки и четирите изстреляни ракети "Искандер", отбелязва на свой ред и украинската медия ТСН.

