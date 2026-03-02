ЕС за военния конфликт в Близкия изток: Призоваваме за сдържаност и защита на мирното население

Във връзка с военния конфликт в Близкия изток Европейският съюз призовава за спазване на международното право, за сдържаност и защита на мирното население. ЕС продължава да настоява за дипломатическо решение на конфликта, се казва в обща декларация на 27-те. Брюксел категорично осъжда необмислените ирански атаки срещу суверенни държави в региона. „Ситуацията в Близкия изток е особено тревожна. Говорих с 9 лидери на държави от региона, както и с лидерите на държавите от ЕС. Най-важното е, че има нова надежда за изстрадалия ирански народ и ние твърдо подкрепяме правото му той сам да определя бъдещето си“, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фонд дер Лайен.

Говорител на Брюксел отказа да коментира дали действията на Съединените щати и на Израел са в разрез с международното право. Междувременно Великобритания, Франция и Германия вече предупредиха, че са готови да действат, ако бъдат нарушени интересите им, т.е. нападения върху техни военни бази в региона (което засяга основно Великобритания и Франция) или пък ако бъдат засегнати техни съюзници.

Уточнява се, че действията им могат да са само защитни – неутрализиране на ирански инфраструктури за изстрелване на ракети и дронове. Общата декларация на Великобритания, Франция и Германия дойде след удара от дрон срещу британска военна база в Кипър. Нанесените щети са минимални.

По-рано британският премиер Киър Стармър обяви, че Лондон е дал зелена светлина на Вашингтон да използва военните му бази в региона. „Всички помним грешките в Ирак и сме научили тези уроци. Не участвахме в първоначалните удари срещу Иран и сега няма да се присъединим към офанзивни действия. Но Иран следва тактика на „опожарената земя“. Така че ние подкрепяме колективната самозащита на нашите съюзници и нашите хора в региона, защото това е наш дълг към британския народ“, заяви Стармър.

Минимални щети са нанесени и след удар срещу френска военна база в Абу Даби. А Франция категорично заяви готовност за защитава партньорите си в региона. „На приятелски нации, които бяха умишлено атакувани от ракетите и дронове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и въвлечени във война, която не са избирали – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания, Франция изразява пълната си подкрепа и солидарност“, обяви Жан-Ноел Баро, министър на външните работи на Франция.

А Еманюел Макрон, президент на Франция, единствената ядрена сила в ЕС, обяви, че страната увеличава броя на ядрените си глави, както и че европейски партньори могат да участват във френската стратегия за ядрено възпиране.

