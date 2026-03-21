Украинската армия обяви удар по един от най-старите нефтопреработвателни заводи в Русия (ВИДЕО)

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за нападение и нанесени щети на нефтопреработвателен завод в Саратовска област на Руската федерация. През нощта на 20 срещу 21 март ВСУ нанесоха удари по съоръженията на обекта, преработващ нефт и произвеждащ горива и смазочни материали, използвани от руската армия. Според информацията на генщаба нефтопреработвателният завод в Саратов е един от най-старите в Русия. Към 2023 г. неговият капацитет за преработка е бил 4,8 милиона тона.

Според предварителна информация са нанесени щети на вторична нефтопреработвателна инсталация и вертикален резервоар за съхранение (RVS-10000). В момента се установява степента на нанесените щети, посочват от украинската армия.

Атаките в Саратов и на други места в Русия

Руските градове Саратов и Енгелс в Саратовска област бяха подложени на масирана атака с дронове през нощта на 20 срещу 21 март - местни жители съобщиха за експлозии, а местният губернатор призна, че нападението е нанесло щети. Той говори за поражения по гражданската инфраструктура.

"Прозорците на няколко къщи в Енгелс са частично изпочупени. Няма предварителни данни за ранени“, написа губернаторът за градовете, край които се намира военновъздушната база "Енгелс-2".

Имаше нападения още в Толяти, Уфа, Москва, на окупирания Крим.