ВИДЕО: Кадри от украински щурм в Запорожието, при Бахмут руснаци се молят ЧВК Вагнер да се върне

Британското разузнаване обобщава в кратка сводка в Twitter, че през последните 48 часа са провели операции в няколко сектора на фронта в Източна и Южна Украйна. В някои райони е пробита първата линия на руската защита, в други украинският напредък е бавен – в някои части на фронта руските военни се справят добре със защитните действия, в други руснаците са отстъпили и има данни за дадени от тях жертви, след като са бягали през минни полета, които сами са направили.

Иначе днес за пореден път украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр призова да се пази информационна тишина за украинските операции на фронта.

При Бахмут украинският натиск също продължава – поредно подробно видео от бойните действия беше публикувано от Трета щурмова бригада на украинската армия. А руски мобилизирани войници, заемащи позиции близо до Ягодно (1-2 километра северно от Бахмут), публикуваха видео, с което искат ЧВК Вагнер да се върнат на позициите, които сега те защитават – иначе щели да бъдат избити от украинците:

Yesterday, a video was released by Russian mobilized from the 1486 Leningrad regiment, stationed near Yahidne, complaining about lack of training, supplies and proper management. They request Wagner PMC to return to the area.



"Or else we are just going to die here", they add. pic.twitter.com/sfJ2CCb8U0