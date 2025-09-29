Войната в Украйна:

Украински ракети "поставиха" табелка "Затворено" на важен военен завод в Русия (ВИДЕО)

29 септември 2025, 17:14 часа 699 прочитания 0 коментара
Работилница и котелно помещение са били повредени при ракетната атака срещу отбранителния Карачевски завод "Електродетал" в руската Брянска област. Предприятието е преустановило дейността си след нападението в нощта на 28 срещу 29 септември, съобщава руският опозиционен Telegram канал ASTRA, позовавайки се на източници в службите за спешна помощ в региона. Украинските военноморски сили казаха, че за атаката са използвани украински ракети "Нептун". Губернаторът на региона също потвърди удара.

Евакуация след пожар, има ранени

Според източниците на ASTRA нападението е осъществено с най-малко две крилати ракети. Ударите са повредили сградата на котелното помещение и цеха за сглобяване на електрически съединители. Избухнал е пожар и 80 служители са били евакуирани от завода. Двама служители са ранени.

"Заводът "Карачевски електродетал" произвежда различни електрически съединители за военни и общи промишлени приложения, включително нискочестотни, високочестотни и комбинирани съединители. Продуктите се използват в авиацията, електрониката, производството на инструменти и други индустрии. Те включват съединители за печатни платки, военно оборудване, самолети, антени, базови станции и други системи, както и компоненти за различни измервателни уреди", се казва в изявление на Генералния щаб на украинската армия.

Димитър Радев
