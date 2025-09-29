Украински ракети "поставиха" табелка "Затворено" на важен военен завод в Русия (ВИДЕО)

Работилница и котелно помещение са били повредени при ракетната атака срещу отбранителния Карачевски завод "Електродетал" в руската Брянска област. Предприятието е преустановило дейността си след нападението в нощта на 28 срещу 29 септември, съобщава руският опозиционен Telegram канал ASTRA, позовавайки се на източници в службите за спешна помощ в региона. Украинските военноморски сили казаха, че за атаката са използвани украински ракети "Нептун". Губернаторът на региона също потвърди удара.

Евакуация след пожар, има ранени

Според източниците на ASTRA нападението е осъществено с най-малко две крилати ракети. Ударите са повредили сградата на котелното помещение и цеха за сглобяване на електрически съединители. Избухнал е пожар и 80 служители са били евакуирани от завода. Двама служители са ранени.

Ukrainian drones struck the Karachev “Electrodetal” plant in Russia’s Bryansk region. The facility produces electrical connectors used in missile systems, aviation, armored vehicles, communications and control equipment for the Russian military. pic.twitter.com/8cNdFMSSve — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2025

"Заводът "Карачевски електродетал" произвежда различни електрически съединители за военни и общи промишлени приложения, включително нискочестотни, високочестотни и комбинирани съединители. Продуктите се използват в авиацията, електрониката, производството на инструменти и други индустрии. Те включват съединители за печатни платки, военно оборудване, самолети, антени, базови станции и други системи, както и компоненти за различни измервателни уреди", се казва в изявление на Генералния щаб на украинската армия.

Ukraine’s General Staff confirmed a missile strike on the Karachev “Electrodetal” plant in Russia’s Bryansk region on September 29. Four missiles hit the facility, located over 240 km away, which produces electrical connectors for military and aerospace use. Explosions and a fire… https://t.co/fstpu44dQd pic.twitter.com/PG3oPfGu0J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2025

