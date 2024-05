Украинският генщаб официално: Русия остана без последния си носител на крилати ракети в Крим

Още: Неофициално: Втори руски военен кораб е потопен след ракетна атака на Украйна в Крим

Тогава в окупирания Крим станаха експлозии и първоначално генщабът на Украйна съобщи, че е унищожен миночистачът "Ковровец", но впоследствие се появи информация за възможни щети на друг руски кораб - именно "Циклон".

Russian channels report that today an ATACMS missile attack was reportedly carried out on Project 22800 Karakurt class “Tsiklon” in the port of Sevastopol.



As a result of the strike, the ship reportedly sunk and 6 servicemen were killed and 11 more were injured.… pic.twitter.com/XxSWq02RuN