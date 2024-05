Руски ракетоносец е под водата след удар с ракети ATACMS: Втори източник го твърди

Информацията е от източници от спешната помощ в Крим. Те са потвърдили, че ракетите са ударили кей в Севастопол, където е бил закотвен плавателният съд. Става въпрос за удар с 3 ракети ATACMS.

"По наши данни през нощта на 19 май Севастопол е бил атакуван от най-малко 12 ракети ATACMS, 9 от тях са били свалени. 3 са ударили кея, където се намирал малкият ракетоносец "Циклон". Корабът е потънал. Няма данни за загинали или ранени", пише ASTRA, правейки обобщение на атаката 19 май: Руски петролни мощности пак горят, атака в Крим и по руско военно летище (ВИДЕО)

According to unconfirmed (yet) sources, on the night of 19 May 2024, a Russian Project 22800 “Cyclone” small missile ship was sunk in the port of Sevastopol as a result of a missile strike.



The Russian Navy received the ship in July 2023, it was built in Kerch.



The strike was… pic.twitter.com/5ADecvU7nb