Неофициално: Втори руски военен кораб е потопен след ракетна атака на Украйна в Крим

Информацията е на телеграм канала "Досие на Шпионина", който се позовава на свой източник. Каналът обаче изрично посочва, че е необходимо потвърждение.

Според данните, при този удар са загинали шестима руски военни, ранени са още 11. Успешната атака е станала с две ракети ATACMS. Поразен е кораб проект 22800 Каракурт клас "Циклон" - малък ракетоносец.

Russian channels report that today an ATACMS missile attack was reportedly carried out on Project 22800 Karakurt class “Tsiklon” in the port of Sevastopol.



As a result of the strike, the ship reportedly sunk and 6 servicemen were killed and 11 more were injured.… pic.twitter.com/XxSWq02RuN