Украинският правосъден министър е отстранен от длъжност заради корупционния скандал за 100 млн. долара

Украинският Министерски съвет взе решение да отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на разразилия се голям корупционен скандал в енергийния сектор. "Тази сутрин имахме извънредно заседание на правителството. Взехме решение да отстраним Герман Галушченко от длъжността министър на правосъдието", написа премиерът Юлия Свириденко в "Телеграм". Задълженията на Галушченко ще бъдат поети от неговия заместник Людмила Сугак.

Във Върховната Рада (украинския парламент) е внесено проекторешение, с което се предлага освобождаването на Галушченко от поста министър на правосъдието.

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия, обяви вчера министерството му.

Самият Галушченко прие решението на украинското правителство, като заяви в публикация във "Фейсбук", че "отстраняването му от длъжност за периода на разследването е цивилизован и подходящ сценарий". "Ще се защитя в съда и ще докажа позицията си", подчерта той.

Схемата е за 100 млн. долара

В понеделник Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обяви началото на специализирана операция за борба на корупцията в енергийния сектор. Ракрита е голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Разследващите установиха, че членове на престъпна организация са изградили мащабна схема за оказване на влияние върху стратегически държавни предприятия, включително националната атомна енергийна компания "Енергоатом". Петима души са задържани и са идентифицирани още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки именно в "Енергоатом".

Останалите разследвани, сред които вицепремиер

Другите разследвани лица са бивш съветник на енергийния министър, ръководителят на отдела за сигурност на "Енергоатом" и четирима административни служители, които са замесени в пране на пари. По-късно НАБУ посочи, че един от заподозрените е бивш вицепремиер, отбелязва Укринформ.

НАБУ съобщи вчера, че разследването е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна.

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е подложено на продължителни спирания на тока заради руските атаки още преди настъпването на студените зимни месеци.

