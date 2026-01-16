Украинските "горски" ходят по къщите и прибират един по един "превзелите геройски Купянск" руснаци (ВИДЕО)

"Групировката войски "Запад" продължава да елиминира украински формирования на източния бряг на река Оскол в Купянското направление. Това обяви началникът на руския генщаб генерал от армията Валерий Герасимов. "В Купянското направление частите на групировката войски "Запад" продължават да елиминират формирования на украинските въоръжени сили, обкръжени на източния бряг на река Оскол", каза той. И това е дословен цитат от руската държавна пропагандно-информационна агенция ТАСС.

Още един цитат от нея, пак на Герасимов: "Руски войски водят улични боеве с украинските въоръжени сили в село Купянск-Узловаой и завършват освобождаването му".

И докато руската армия постига такива "успехи", американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) за пръв път директно обяви, че Герасимов лъже - в дневния си анализ, отразяващ събитията в и за Украйна на 15 януари, 2026 година. Колко лъже - видеоклип от Купянск как украинската армия прибира един по един руските смелчаци, които според Герасимов още в края на ноември, 2025 година бяха завладели Купянск - Още: Соловьов ругае руски Z-канали за Купянск, руски Z-канал псува колега на Соловьов (ВИДЕО)

Ukraine's 151st Separate Reconnaissance Battalion of the 10th Army Corps captured two occupiers during a sweep of a residential area in Kupyansk. pic.twitter.com/dHfi1iHlW3 — WarTranslated (@wartranslated) January 16, 2026