Украинските власти обявиха колко цивилни са останали в Бахмут

Там се намират по-малко от 4000 цивилни, сред които 38 деца, твърди тя.

Индустриалният град в източната част на страната беше дом на 70 000 души (включително 12 000 деца) преди началото на пълномащабната война на Русия в Украйна.

Покрайнините на Бахмут са превзети от руските сили от началото на март. Градът преживява едни от най-интензивните боеве по време на войната. През последните седем месеца Русия активизира усилията си за превземане на града като част от по-широката си стратегия за придобиване на контрол над целия Донбас.

Доколко това си струва от гледна точка на руснаците и на ЧВК "Вагнер" - CNN анализира, че дори победа ще струва скъпо на Евгений Пригожин и силите на Путин.

В нощното си обръщение на 6 март президентът Володимир Зеленски заяви, че той и висшите командири на украинската армия са взели решение за подсилване на войските, а не за изтегляне от Бахмут.

Михайло Подоляк - съветник на ръководителя на президентската канцелария на Украйна, обаче призна, че ВСУ може да се оттегли от Бахмут, за да заеме "по-изгодни позиции". Такова решение все още не е взето, тъй като между военните има спорове по въпроса.

Mykhailo Podolyak ,adviser to the head of the Presidential Office of Ukraine, admitted that the AFU could retreat from Bakhmut in order to take "more advantageous positions."



Such a decision has not yet been made, since there are disputes between the military on this matter. pic.twitter.com/UKNWBn8pdM