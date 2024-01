Украинското знаме се развя над Кримските планини и в окупираната Макеевка (ВИДЕО)

Активисти от партизанското движение Yellow Ribbon („Жълта лента“) качиха огромно украинско знаме на връх Пакхал-Кая в Кримските планини. Наричани още Таврически планини, те се намират в южната част на окупирания полуостров Крим. Простират се на протежение около 160 км и на ширина до 50 км от нос Айя в покрайнините на Балаклава на запад до нос Илия при Феодосия на изток.

Партизаните се похвалиха и с украинско знаме, което се развявали над окупираната Макеевка в Донецка област.

They also raised the Ukrainian flag in occupied Makiivka, Donetsk region. pic.twitter.com/tZ6A4y0GYu