Украйна атакува Донецк, има съобщения за поразен руски склад за боеприпаси (ВИДЕО)

Украйна удари склад с боеприпаси в окупирания Донецк. Потребители съобщават в социалните мрежи, че се чуват големи вторични експлозии.
Looks like an ammunition depot has been hit. Detonations and large secondary explosions are heard. https://t.co/O1P8QPXrsc pic.twitter.com/9FkY844IG5— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2025
За момента няма повече подробности за поразения обект.
Big explosions in occupied Donetsk at this moment. A large ammo depot has likely been hit by Ukraine. https://t.co/x5oKqTbPmi pic.twitter.com/K5thFUZsjm— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2025
Същевременно украинската армия показа как унищожава руски дронове Shahed-136. Безпилотният летателен апарат е бил прехванат с дрон-камикадзе. Това се е случило при атака през деня.
A Russian Shahed-136 kamikaze drone was intercepted and shot down in broad daylight over Ukraine by an FPV drone unit. pic.twitter.com/BOLEEZYoO1— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 5, 2025