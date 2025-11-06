Войната в Украйна:

Украйна атакува Донецк, има съобщения за поразен руски склад за боеприпаси (ВИДЕО)

Украйна удари склад с боеприпаси в окупирания Донецк. Потребители съобщават в социалните мрежи, че се чуват големи вторични експлозии.

За момента няма повече подробности за поразения обект.

Същевременно украинската армия показа как унищожава руски дронове Shahed-136. Безпилотният летателен апарат е бил прехванат с дрон-камикадзе. Това се е случило при атака през деня.

Елин Димитров
