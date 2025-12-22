15 години след Фукушима: Япония рестартира най-голямата атомна централа в света

Регионалното събрание на префектура Ниигата гласува вот на доверие на губернатора Хидео Ханазуми и този ход Япония направи последна крачка към възобновяване на работата на най-голямата атомна електроцентрала в света.

На практика решението открива пътя за рестартиране на АЕЦ "Кашивазаки-Карива", почти 15 години след ядрената катастрофа във Фукушима.

Разположена на около 220 км северозападно от Токио, централата "Кашивазаки-Карива" беше сред 54-те ядрени реактора, спрени след земетресението и цунамито през 2011 г., които доведоха до аварията в АЕЦ "Фукушима" – най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил, предаде Ройтерс. От тогава Япония е възобновила работата на 14 от общо 33 реактора, които остават в експлоатация, в опит да намали зависимостта си от вноса на изкопаеми горива.

Операторът на "Фукушима" възобновява дейност

"Кашивазаки-Карива" ще бъде първият реактор, управляван от "Токио Електрик Пауър Ко" (TEPCO), който отново ще влезе в експлоатация, след като същата компания управляваше централата във Фукушима.

Първите съобщения, че операторът обмисля рестартиране на първия от седемте реактора в комплекса, дойдоха от обществената телевизия NHK около 20 януари.

Говорителят на TEPCO Масакацу Таката заяви, че компанията остава твърдо решена да не допусне повторение на подобна авария и да гарантира безопасността на жителите на префектура Ниигата. Той обаче не пожела да коментира конкретни срокове.

Обществени притеснения и протести

Около 300 протестиращи, предимно възрастни хора, се събраха преди гласуването пред сградата на префектурното събрание в Ниигата с плакати с надписи "Не на ядрената енергия", "Против възобновяването на Кашивазаки-Карива" и "Подкрепете Фукушима".

Източник: Getty Images

Голяма част от местните хора са скептични, въпреки обещанието на TEPCO да инвестира 100 милиарда йени (около 641 милиона долара) в префектурата през следващите 10 години. Проучване, публикувано от префектура Ниигата през октомври, показва, че 60% от анкетираните не смятат, че условията за възобновяване на работата са изпълнени, а близо 70% се притесняват от експлоатацията на централата от същия оператор.

Сред протестиращите е и 52-годишната земеделска производителка Аяко Ога, която е напуснала района около Фукушима през 2011 г. заедно с около 160 000 други евакуирани. Тя заяви, че рискът от ядрена авария не може да бъде пренебрегнат, като допълни, че продължава да изпитва посттравматичен стрес от преживяното.

Енергийната сигурност като мотив

Вотът в Ниигата се разглежда като последното сериозно препятствие пред рестартирането на първия реактор, който според оценки на японското министерство на търговията може да увеличи електроснабдяването на района на Токио с около 2%.

Японският премиер Санае Такаичи, встъпила в длъжност преди 2 месеца, подкрепя възобновяването на ядрената енергетика като част от усилията за укрепване на енергийната сигурност и ограничаване на разходите за внос на изкопаеми горива. В момента между 60 и 70% от електроенергията в Япония се произвеждат от такива източници. През миналата година страната е изразходвала 10,7 трилиона йени (около 68 милиарда долара) за внос на втечнен природен газ и въглища, предаде БТА.

Макар Япония да е изправена пред демографска криза, очакванията са търсенето на енергия да се увеличи през следващото десетилетие заради разширяването на енергоемки центрове за изкуствен интелект. В този контекст страната си е поставила за цел да удвои дела на ядрената енергия в енергийния си микс до 20% до 2040 г.

Най-големият оператор на ядрена енергия в Япония Kansai Electric Power обяви през юли, че ще започне проучвания за изграждане на реактор в западната част на страната – първият нов ядрен блок след катастрофата във Фукушима.

Голяма част от японското общество обаче остава силно критична към възраждането на ядрената енергетика.