22 декември 2025, 08:56 часа 391 прочитания 0 коментара
Покривайте чашата си на партита: Агенция "Митници" предупреди за нова мода със стар наркотик

За нова мода със старо психоактивно вещество разказа в сутрешния блок на БНТ Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници". Става въпрос за GBL, или Гамма-бутиролактон, като последните месеци се отчита засилена употреба с оглед увеличаване на обема на пратките, които биват задържани. Бакалов обясни и каква е тази нова мода напоследък с този вид наркотик. "Психоактивното вещество се влага в различни напитки без пиещия да знае", разказа за новата мода Бакалов и уточни, че това се случвана партита с цел сексуално възползване от жертвата. 

Ето защо Бакалов препоръча на тийнейджърите да ходят с капачета върху чашите, да си слагат салфетки отгоре. "Препоръчваме да наблюдават приятелите си. Дали някой, преминавайки покрай масата, когато няма места, не слага нещо в чашата им", добави Бакалов. 

Как действа GBL?

Бакалов поясни, че GBL е психоактивно вещество, което е познато на пазара повече от 30 години.

"Като активно вещество в ниски дози води до отпускане, релаксация и повишено настроение. В умерени дози води до заспиване и по тази причини се използва много често като психоактивно вещество с цел приспиване на жертвите и разбира се, по-дългосрочната цел, сексуално възползване от безпомощността на жертвата", уточни Бакалов.

Той обърна внимание и на нещо специфично, а именно, че при GBL жертвите нямат спомен какво се е случило. ОЩЕ: Наркотик-сладолед и защо марихуаната е все по-опасна: Информация от Агенция "Митници"

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
