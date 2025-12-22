Кутев: Радев има право да не прави партия, но това би довело до разочарование

"Радев има право да не направи проект. Той има и човешкото и политическото право да го направи, но това би довело до голямо разочарование, защото той е голямата надежда", каза Атнон Кутев в сутрешния блок на БНТ във връзка с евентуален политически проект на президента Румен Радев. "Ако не се яви сега, ще ни бъде трудно да променим статуквото. Дали ще успеем да демонтиране завладяната държава при един силен проект на Радев, е отделен въпрос", смята още Кутев.

Защо моментът е сега?

Кутев смята, че сега е времето Радев да направи партия, но той няма впечатление в момента държавният глава да прави структури и да подбира хора.

"На Радев не му трябва това нещо. Той вече не е онзи неизвестен генерал, а президентът Радев. Смятам, че той би могъл много бързо да създаде необходимите условия, за да спечели изборите", добави Кутев.

Партия "Трети март" няма общо с президента

Кутев коментира и създадената партия "Трети март" през уикенда, като посочи, че между движението със същото име и новосъздадената партия няма нищо общо.

"И двете заедно нямат общо с президента. Това не е инициатива на президента. Тя по-скоро е опит да се използва репутацията на президента да се получат политически дивиденти", смята Кутев.

Той прогнозира, че най-вероятно създателят на партията ще вземе 1-2 процента.