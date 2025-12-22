Доверието в МВР и заплатите: Шефът на "Гранична полиция" за мотивацията на полицаите

"В никоя държава полицията не е кой знае колко долюбвана от населението, това е органът, който най-често глобява, най-често е рестриктивен. Желателно е да има по-голямо доверие в органите на МВР. Вдигането на заплатите през миналата година беше резонно, те не бяха повишавани от много години, бяха стигнали ниски нива", каза в сутрешния блок на БНТ главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция".

Той обаче заяви, че мотивацията никога не свършва и вижда желание за работа в своите подчинени, като тя е свързана не само със стандарта на живот. "За нас службата и работата е мотивирана от много повече други показатели, ако е просто работа за заплата нашите служители не биха могли да издържат на стреса и усилията, които се полагат", добави той.

Той е твърдо против политизирането на системата на МВР и работата на полицаите.

"Днес е празникът на "Гранична полиция", създадена преди 138 години, някои от първите граничари са били опълченци, хайдути. Днес "Гранична полиция" е една уважавана от всички европейски партньори структури", каза главен комисар Антон Златанов. Той пожела на граничните полицаи винаги да се прибират от служба.

Модернизация на "Гранична полиция"

Главен комисар Златанов обяви, че тече сериозна модернизация в "Гранична полиция".

"Последните 10 години се говори, че имаше пространство над 100 км на границата без видеонаблюдение, ние го решихме този въпрос и в момента повече от 50 км от тази зона са готови и видеонаблюдението вече функционира", каза той.

По думите му "Гранична полиция" се е снабдила и с други технически средства, като дронове, антидрон системи и радари.

Станаа ясно, че една част от тези придобивки се финансират с еврофондове, а друга с държавния бюджет.

Мигрантският натиск

От думите му стана ясно, че мигрантският натиск се е изместил към българо-гръцката граница.

"Каналджиите се опитват да прекарват своите канали от там. Седем-осем пъти се наложи наши колеги да спират трафиканти. През българо-гръцката граница ни е основното предизвикателсто", каза още Златанов.

Той уточни, че докато 2023 г. е била преломна и се е видял напредъкът на "Гранична полиция", миналата година е имало много сериозен напредък в модернизацията, докато целта за тази година е била да запазят миналогодишните резултати.

"Ние ги подобрихме с още 70% спад на нелегалната миграция. През ноември имахме и първата Шенгенска проверка", поясни шефът на "Гранична полиция".