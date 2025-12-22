Любопитно:

Доверието в МВР и заплатите: Шефът на "Гранична полиция" за мотивацията на полицаите

22 декември 2025, 08:37 часа 221 прочитания 0 коментара
"В никоя държава полицията не е кой знае колко долюбвана от населението, това е органът, който най-често глобява, най-често е рестриктивен. Желателно е да има по-голямо доверие в органите на МВР. Вдигането на заплатите през миналата година беше резонно, те не бяха повишавани от много години, бяха стигнали ниски нива", каза в сутрешния блок на БНТ главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция "Гранична полиция".

Той обаче заяви, че мотивацията никога не свършва и вижда желание за работа в своите подчинени, като тя е свързана не само със стандарта на живот. "За нас службата и работата е мотивирана от много повече други показатели, ако е просто работа за заплата нашите служители не биха могли да издържат на стреса и усилията, които се полагат", добави той. 

Той е твърдо против политизирането на системата на МВР и работата на полицаите. 

"Днес е празникът на "Гранична полиция", създадена преди 138 години, някои от първите граничари са били опълченци, хайдути. Днес "Гранична полиция" е една уважавана от всички европейски партньори структури", каза главен комисар Антон Златанов. Той пожела на граничните полицаи винаги да се прибират от служба. ОЩЕ: "Опората" на ГЕРБ намери виновен за високите заплати в МВР - Корнелия Нинова

Модернизация на "Гранична полиция"

Главен комисар Златанов обяви, че тече сериозна модернизация в "Гранична полиция".

"Последните 10 години се говори, че имаше пространство над 100 км на границата без видеонаблюдение, ние го решихме този въпрос и в момента повече от 50 км от тази зона са готови и видеонаблюдението вече функционира", каза той.

По думите му "Гранична полиция" се е снабдила и с други технически средства, като дронове, антидрон системи и радари. 

Станаа ясно, че една част от тези придобивки се финансират с еврофондове, а друга с държавния бюджет. 

Мигрантският натиск

От думите му стана ясно, че мигрантският натиск се е изместил към българо-гръцката граница.

"Каналджиите се опитват да прекарват своите канали от там. Седем-осем пъти се наложи наши колеги да спират трафиканти. През българо-гръцката граница ни е основното предизвикателсто", каза още Златанов. 

Той уточни, че докато 2023 г. е била преломна и се е видял напредъкът на "Гранична полиция", миналата година е имало много сериозен напредък в модернизацията, докато целта за тази година е била да запазят миналогодишните резултати.

"Ние ги подобрихме с още 70% спад на нелегалната миграция. През ноември имахме и първата Шенгенска проверка", поясни шефът на "Гранична полиция". ОЩЕ: Даниел Митов: Мигрантският натиск по границите е намалял значително

Деница Китанова
