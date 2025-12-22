Добре охраняван, но и добре охранен - що е то? Български Феномен

Въпросът с охраната на политиците в скъпата ни Татковина добива актуалност не откъм аспекта нужна ли е тя по принцип. Вероятно е нужна с оглед на европейските и световни стандарти. Но на родна почва това нещо, както и много други неща, добива уродливи измерения. Затова е важно за нас като общество да сме наясно струва ли си да плащаме луди пари за пазенето на разни височайши туловища.

Не си струва, разбира се.

Първо, защото ако правеха полезни за страната и за народа си неща, никой не би си и помислил да им посегне. От какво да те е страх, ако сред действията ти няма нищо съставомерно? От какво се плашиш, ако работиш за обществения интерес, а не за собствения си търбух? Още: Сянката на гардовете: Как НСО се превърна в ябълката на раздора между партиите

Пеевски име ли е или вече е титла?

Конкретно с охраняването на Пеевски нещата са просто немислими по каквито и да било стандарти и законови разпоредби. Нито е бил премиер като Борисов, нито е заемал някакъв друг висок държавен пост. Впрочем, Пеевски име ли е или вече е някаква титла? С какво може да се обясни това, че е постоянно съпровождан от тумба здравеняци? От кого се пази? И защо за наша сметка?

От партията му съобщиха, че охранителите били само четирима. Ама хайде да не ни накарат да прегледаме всички кадри дори само от последните една-две години - там се виждат значително повече охранители.

Запознати твърдят, че Новоначалникът си е стриктно пазен още от времето, когато е бил само на мама момчето. После, ставайки Успелия млад мъж на Доган, започват и трасе да му отцепват като на държавен глава.

Странна работа - голям мъж, пък такова шубе! Още: "На Борисов му треперят мартинките": ГЕРБ се отказа бързо да сваля охраната на Пеевски

За Борисов знаем - и преди, и сега си го пазят

Виж, за Борисов можем да разберем и да му влезем в положението. Наточили са му се сума ти конкуренти от тъмните мутренски години. Знае се, че той още от тогава си е с охрана, но преди да се впусне в политиката със сигурност си я е плащал сам. Пак в онези години упорито вървяха слухове, че част от "момчетата" всъщност са държавни служители, но си заработват допълнително в извънработно време. Дали това е останало изцяло в миналото, можем само да гадаем.

Макар и в по-малка степен, но и за всички останали охранявани лица важи същото. Кой ги заплашва? С какво? И с какво са пък толкова ценни за България? Още: "Охраната на Борисов и Пеевски се крепи на фалшиви сигнали, НСО да се затрие": Методи Андреев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Всичко ще лъсне, когато па...

Тези всичките неща са дълбока тайна и едва ли бихме се занимавали с тях, ако не бяха добили такива скандални мащаби. Тайна са сега. Добре охранените и още по-добре охранявани титани на политиката и бизнеса скоро няма да бъдат в състояние да контролират съвсем всичко в държавата и ще стане ясно колко ресурс са похабили за гардове на бодитата си.

Само ще припомним, че в много западноевропейски държави министри, депутати, кметове, че дори премиери си ходят с колелета на работа. Или с метрото. Без нито един бодигард! Не ги е страх, защото работата им е под постоянно обществено наблюдение, тоест - на светло. Нещо, което у нас ще бъде възможно само когато па... когато па...

Не е толкова далеч!

Автор: Стефан Стефанов