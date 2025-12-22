Сръбските студенти на протест, властта ги атакува чрез университетите

Мащабни студентски протести се проведоха в Сърбия. Младежите са недоволни от безпрецедентния по думите им правителствен натиск върху държавните университети, съобщава Ройтерс.

Демонстрацията, част от по-широко движение, противопоставящо се на политическата намеса във висшето образование, беше първата по рода си в сръбския Нови Пазар - град с мнозинство босненски мюсюлмани. Това е поредния протест, организиран след срутилия се миналата година покрива на жп гарата в Нови Сад. При инцидента загинаха 16 души.

Цялата страна научи за студентите от Нови Пазар, след като те ходеха пеша в продължение на дни, за да се присъединят към масовите протести в Нови Сад, имащи за цел отбелязването на 1 ноември на първата годишнина от срутването на козирката на жп гарата.

Държавата атакува протестиращите през университетите

Недоволството на студентите ескелира, защото те твърдят, че университетската администрация в Сърбия е отменила статута на редовни студенти на онези, които са отсъствали заради протестите, и е уволнила десетки преподаватели.

Източник: Getty Images

Протестиращите настояват за оставката на управителния съвет на университета в Нови пазар и искат избор на нов ректор.

По време на демонстрацията вчера участниците почетоха с минута мълчание жертвите на инцидента отпреди година.

Протестното движение, водено от студенти, академици и опозиционни фигури, обвинява сръбския президент Александър Вучич и неговата популистка националистическа партия в корупцията, компроментирани обществени услуги, непотизъм и ограничаване на свободата на медиите. Вучич и неговата партия отричат ​​обвиненията, предаде БНР.

Нови Пазар е най-младият в демографско отношение град в Сърбия, като 60% от мюсюлманското му мнозинство е под 30-годишна възраст. Въпреки отчетливия си етнически състав, от разпадането на Югославия преди повече от три десетилетия не са регистрирани сблъсъци с православни сръбски съседи.