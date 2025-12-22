Спорт:

Пътни камери с изкуствен интелект в Гърция: Вече хванаха 2000 нарушители

Властите публикуваха първите резултати от пилотно внедряване на пътни камери, задвижвани от изкуствен интелект, които бяха поставени в района на Атина. Те показват над 2000 сериозни нарушения на правилата за движение само за четири дни, съобщи гръцкото издание Kathimerini. От вторник до петък, една-единствена камера с изкуствен интелект, инсталирана на булевард „Сингру“, е регистрирала над 1000 нарушения, свързани с използването на мобилни телефони и неслагане на предпазни колани, съобщиха властите. През същия период са регистрирани около 800 случая на превишена скорост на участък от пътя, където ограничението на скоростта е 90 км в час.

Други сериозни нарушения включват 480 нарушения на червения светофар.

Подробности за пилотната програма

Пилотната програма, стартирана миналата седмица на осем високорискови места в Атика по препоръка на Гръцката полиция (ELAS), е част от по-широки усилия за подобряване на безопасността на движението по пътищата. Тя бележи първото внедряване на камери, базирани на изкуствен интелект, в пътната мрежа на Атика.

„Това е политическо решение с ясна социална цел: да се намалят пътнотранспортните произшествия и да се спасят човешки животи“, заяви в изявление министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу. Папастергиу каза, че камерите са ясно видими и работят по определени правила, като подчерта, че целта е възпиране, а не наказание. Внимание, шофьори: Слагат нови камери в Атина и Солун

Деница Китанова
