Пожари на тръбопровод, кораби и кейове: Резултатът от украинска атака с дронове в Русия

Що се отнася до войната в Украйна и нейният аспект "далекобойни дронове", седмицата, в която идват едни от най-светлите християнски празници - Бъдни вечер и Рождество Христово, започна с поражения в Краснодарския край. Оператовният щаб на този руски регион на два пъти тази нощ съобщи за поражения.

Атака с дронове остави част от руската Ростовска област без ток, парно и вода (ВИДЕО)

Първото съобщение касае щети по тръбопровод. Твърди се, че "отломки от дронове" (любимото обяснение на руските власти след пореден успешен украински въздушен удар) са повредили тръбопровод на терминал в село Волна, област Темрюк. Избухнал е пожар, няма пострадали. Пожарът е обхванал площ от 100 квадратни метра, съобщи оперативният щаб на Краснодарския край.

Преди това руското военно министерство съобщи за 35 свалени украински дрона в рамките на периода 20:00 часа московско време - 23:30 часа московско време на 21 декември. 23 от тях били свалени над Черно море, още 3 - над Азовско, а 6 - над Крим.

В ранните часове на тази сутрин оперативният щаб на Краснодарския край, пътят към който за дроновете минава именно през Черно море, Крим и Азовско море, съобщи за щети по два пристана за товарене на петрол и поражения по два кораба. И отново става въпрос за село Волна.

"Всички на борда на плавателните съдове са евакуирани. Няма пострадали сред екипажа или персонала на брега. На кейовите места са избухнали пожари на площ от 1000 до 1500 квадратни метра. В момента се провеждат противопожарни действия. На мястото работят аварийни и специални служби", гласи съобщението. А руското военно министерство казва, че между 23:30 часа на 21 декември до 7:00 часа на 22 декември московско време са свалени 6 дрона - 3 над Краснодарския край, 2 над Черно море и 1 над Брянска област.

Интересен факт - снощи руски мониторингови канали заговориха за "две групи дронове", които отивали към Турция. А как в Украйна свалят дронове "Шахед", вижте в долното видео -

👀 Russian monitoring channels report UAVs heading toward Turkish shores... pic.twitter.com/GdRkfKUJWi — WarTranslated (@wartranslated) December 21, 2025

Footage of a Ukrainian soldier shooting down a Russian Shahed attack drone using an M2 Browning .50 HMG. pic.twitter.com/LeaMeHXTE8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 21, 2025