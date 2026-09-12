"Украйна е способна да отговори": Зеленски предупреди Русия да не удря енергийни обекти през зимата

Украинският президент Володимир Зеленски заплаши Русия заради намеренията ѝ да извърши прекъсвания на електрозахранването в Украйна. Той направи това изявление в обръщение към участниците в „Ялтенската европейска стратегия 2026“. „Украйна се е научила да намира начини да реагира адекватно на руските атаки. Не сравнявам това с хуманитарните катастрофи, които причиняват днес. Украйна не прави това. Но въпреки това Украйна е способна да отговори на всяка руска операция. Русия знае, че ако те ударят – а те се готвят да ударят енергийната ни система тази зима – Русия ще пострада по същия начин. Ако причинят прекъсвания на електрозахранването, ще се опитаме да реагираме адекватно“, каза той.

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Според него има алтернатива, която Украйна винаги е подкрепяла. „Това са преговори. Процесът на преговори трябва да е за прекратяване на войната. И ако Русия не иска да я прекрати, тогава трябва да намерим начин да се съобразим с тях. Ако това е трудно, тогава поне днес трябва да действаме стъпка по стъпка. Да деблокираме Черно море и да намерим начин да установим енергийно примирие, при което енергийните доставки и на двете страни са защитени“, обясни Зеленски.

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Той е убеден, че е необходимо да продължи процесът на размяна на военнопленници и връщане на нашите цивилни, журналисти и други граждани, които са били заловени и затворени в Руската федерация, както и връщането на нашите украински деца.

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Медиите съобщиха по-рано, че в украинската столица се подготвят временни места за преместване в случай на продължителни прекъсвания на електрозахранването тази зима. Беше отбелязано, че над 200 хиляди жители на украинската столица са били включени в такъв списък , но само две хиляди души са се съгласили с подобна стъпка.

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