Европейската комисия заяви, че Украйна изостава от Молдова по пътя си към членство в ЕС поради застоялите усилия по изкореняване на корупцията. Двете страни кандидатстваха за присъединяване към блока през 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и оттогава напредват успоредно. Но в годишните си доклади за разширяването Брюксел заяви, че Кишинев има шанс да приключи преговорите за членство до началото на 2028 г., докато Киев ще се нуждае от още една година и „ускоряване на темпото на реформите“, за да завърши процеса, пише Financial Times.

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Комисията заяви също, че Черна гора може да подпише договора за присъединяване до средата на следващата година. Ако бъде одобрена от правителствата на ЕС и Европейския парламент, тя ще стане първият нов член след присъединяването на Хърватия през 2013 г. Въпреки че похвали усилията на Украйна „в най-трудните обстоятелства, причинени от руската агресивна война“, Комисията заяви, че Киев все още трябва да „демонстрира значителен напредък“ в борбата с корупцията.

Европа не стои настрана

Брюксел създаде „работна група“, която да помогне на Украйна „спешно и значително да ускори темпото на реформите в областта на върховенството на закона“. Той отбеляза и неотдавнашното ускоряване на „инерцията на реформите“, тъй като украинският парламент прие редица законопроекти, изисквани от ЕС за отключване на критична финансова подкрепа.

Посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова заяви пред репортери, че отделянето от Молдова няма за цел да намали напредъка, постигнат досега от Киев. „Мисля, че фактът, че Украйна поддържа темпото в петата година от войната и на фона на тази невероятна ескалация от края на лятото, е забележителен сам по себе си“, подчерта тя.

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По-рано Зеленски предупреди, че разделянето на двете страни би било „морално погрешно“, добавяйки, че Украйна пречи на Русия да „създава проблеми“ в отцепническия регион на Молдова – Приднестровието.

Финансирането на Украйна за следващите години е застрашено

Според съобщенията, Киев е изправен пред недостиг на финансиране от 70 милиарда евро през 2027 г., от който Европейската комисия се е ангажирала да покрие две трети – около 45 милиарда евро – и работи върху варианти за това, включително емитиране на съвместен дълг.

Германия и други страни искат да включат продължаващата подкрепа за Украйна в споразумението за следващия общ бюджет на ЕС от 2028 г. Берлин също така иска бъдещото финансиране за Киев да се решава с мнозинство от страните от ЕС, а не с консенсус, както се изисква в момента.

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Четири държави – Унгария, Словакия, Чехия и България – обявиха, че няма да допринасят за бъдещото финансиране на Украйна. Марин льо Пен заяви, че ако бъде избрана за президент на Франция, ще спре финансовия и военен принос на страната си за отбраната на Украйна.

Целта на Молдова да приключи преговорите за присъединяване до началото на 2028 г. е „амбициозна, но постижима“. Европейската комисия отбеляза, че Кишинев може да затвори 25 преговорни глави през 2027 г., докато се очаква Киев да завърши преговорите само по седем глави догодина.

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Преговорите за присъединяване към ЕС са разделени на 35 раздела, групирани по теми, в рамките на които страните кандидатки трябва да приведат законите си в съответствие с правото на ЕС. Проевропейският молдовски президент Мая Санду написа, че е „доволна“ от доклада на Комисията, който „отразява постоянния напредък на Молдова“. Тя призова „държавите членки да изпълнят ангажимента си“.

Комисията заяви, че Черна гора би могла „реалистично“ да приключи преговорите си за присъединяване до края на тази година. „С настоящите темпове ще бъдем готови да подпишем договора за присъединяване още през юни 2027 г.“, каза пред репортери еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Черногорският премиер Милойко Спаич обеща да „продължи да надгражда реформите до пълноправно членство“.