Сигнал за стрелба в столичен квартал, задържани са двама мъже и жена

Сигнал за стрелба в блок 321 на столичния квартал "Младост" 3, научи bTV от свои източници. По непотвърдена информация лице е стреляло с пистолет на последния етаж. На място има полицейски екипи, потвърдиха от СДВР, тече проверка.
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Задържани са двама мъже и една жена, съобщиха от СДВР за bTV. Обезвредени са. Няма пострадали.
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