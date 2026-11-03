Радев може да използва службите и репресия, за да задържи цялата власт: Анализ на Цветанка Андреева (ВИДЕО)

"Най-вероятно ще се опитат да задържат властта (бел.ред. "Прогресивна България"), държайки и всички лостове във държавата. И то по начин, по който именно да разчитат на силовите структури на държавата. Това е голямото изкушение. … Злоупотребата с власт не е просто корупция - тя е да злоупотребиш със силовите механизми, да прибегнеш до форми на репресия и до много силен натиск над опозицията, до преследвания, персонални, партийни. Виждаме тези наченки - те започнаха много ясно. Това е един от вариантите да се втвърди властта". Това коментира политологът Цветанка Андреева в следизборен анализ в ефира на Студио Actualno.

Относно резултатите от президентските избори тя подчерта, че наблюдаваме пирова победа за Радев и неговото управление:

"Спадът с 400 хиляди гласа му отнема най-важното, което притежаваше голямото парламентарно мнозинство - легитимността на самостоятелното му управление. На първи тур неговите структури, които сега изгражда, не се раздадаха напълно, но Йотова успя да го мобилизира за балотажа и виждате едно почти двойно нарастване в гласовете за нея. С колкото по-малко гласове е избрана една институция, толкова по-ниска е нейната легитимност. Над 70% от хората с право на глас не очакваха тези избори. Това е два втория път, на който изобщо се вдига активност на балотаж - обикновено той е с по-малко участие", каза Андреева.

Още: Ще преяде ли с власт "Прогресивна България": Водят се разговори с ПП и ДБ за новия ВСС

На въпрос дали изобщо българските граждани припознават самата президентска институция предвид ниската избирателна активност и орязаните правомощия на държавния глава, Андреева обясни:

"Замислим се много сериозно върху това, което казвате. Ако е така, то тогава се атакува самата идея за президент като самостоятелен избор. Знаете, че в много парламентарни републики президента се избира от самия парламент, между другото. И той наистина е натоварен с тези представителни функции, с които е разписан в Конституцията и нашия президент. Има няколко инструмента за влияние, но някакси в президентстването на различните президенти се оказваше, че те успяват да се намесат в политическия процес. Въпреки своята уж политическа независимост, въпреки орязаните си правомощи, още от президента Желев успяваха да се впишат в политическия разговор, в политическите конфликти. Особено пък поведението на Радев в институцията, в която той изцяло политизира и зае страна страна в политическия процес, критикувайки всяко едно правителство. Това, според мен, компрометира донякъде институцията президентство. Всъщност, хората останаха излъгани в идеята, че на „Дондуков“ 2 седи обединителя на нацията. В лицето на Радев, те видяха онзи човек със юмрук, който може да излезе и да свали властта чрез бунт - нещо, което не е институционално поведение и не отива на един президент", анализира още Андреева.

Бъдещето на Андрей Гюров

"Очевидно, там започват процеси, за които те се подготвяха още преди президентските избори", каза още политологът на въпрос за бъдещото политическо развитие на Андрей Гюров.

"Идеята, че той ще оглави нов политически проект, се чу още по време на неговата номинация за президент, което им изигра и много лошо шега. Това показваше, че те от самото начало не вярваха, че могат да излъчат президент. Ако вътре в "Продължаваме промяната" има разцепление и отделение, това е знака, който виждаме в отсъствието на Асен Василев от пресконференцията. И то в момент, в който Асен Василев се откъсна като лидерство напред в ПП, излезе доста напред и в сравнение с "Демократична България" и вече е втора политическа сила", каза още Андреева.

Още: Георги Лозанов: Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова (ВИДЕО)

Предизборните трикове и следизборната реалност

Относно политическите ходове на "Прогресивна България", които не представиха проектобюджета преди изборите, обещаваха да не се увеличава цената на газа, но реалността се промени още в деня след вота и т.н., Андреева обясни:

"За всички, които наблюдават политиката, беше ясно, че това издърпване на датата на президентските избори максимално напред и забавянето на бюджета е свързано точно с това, за да не се отрази на изборните резултати. "Прогресивна България" ще плати своята цена с политически отлив заради нарастването на цените. Всичко това беше, разбира се, премислено от тяхна гледна точка, да не се стовари върху резултатите от президентските избори, да не бъде някакъв силно наказателен вот срещу властта, но на мен ми се струва, че те ще продължат да губят подкрепа, защото това е социалната цена, която те започват да плащат за закъснелите реформи и липсата на непопулярни мерки още в началото на мандата", каза още Цветанка Андреева.

Цялото интервю вижте във видеото.