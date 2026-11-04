10 гола в един мач, героични изяви на Холанд и скучен Арсенал в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Шампионска лига за пореден път не разочарова феновете. Английските грандове завършват четвъртия кръг със смесени чувства - шампионът Арсенал постигна безпроблемен успех над Славия Прага, Манчестър Сити се измъчи срещу РБ Лайпциг, а Ливърпул се издъни срещу Фенербахче. Реал Мадрид посече гръцкия шампион АЕК Атина с гол в добавеното време, а най-интересно бе случващото се между Ланс и Комо, тъй като италианският феномен постигна победа с 9:1!

44 гола за една вечер в Шампионска лига

За поредна година Манчестър Сити се изправи срещу РБ Лайпциг, а двата тима отново не разочароваха по отношение на попадения и завършиха 2:3 в полза на английския тим. Автогол на Кастело Лукеба даде аванс на "гражданите" в края на първата част, но след почивката "биковете" изравниха бързо чрез Ридъл Баку. В 58-а минута Енцо Фернандес изведе Сити отново напред, но секунди по-късно Антонио Нуса възстанови равенството. Така се стигна до 78-а минута, когато обичайният заподозрян Ерлинг Холанд донесе победата за "небесносините" от Манчестър.

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Междувременно миналогодишният финалист Арсенал гостува на Славия Прага, откъдето си тръгна с три точки от победата с 2:1. Ранен гол на Нони Мадуеке изведе "артилеристите" напред в резултата, а в края на първата част Виктор Гьокереш затвърди аванса им. Срещата бе по-равностойна през второто полувреме, след като Арсенал намали оборотите. В самия край гредата и феноменално спасяване на Давид Рая попречиха на Славия Прага да се върне в мача. В 90-а минута това все пак се случи, когато Виктор Новак увенча натиска на чехите с попадение.

Машината на Фабрегас се развихри във Франция

Най-впечатляващ беше резултатът във Франция, където Ланс допусна поражение с 1:9 от Комо. Тимът на Сеск Фабрегас продължава силното си представяне в турнира, като не остави никакъв шанс на френския си съперник в днешния сблъсък. Анастасиос Дувакис блесна с хеттрик, а Нико Пас, Марк Оливер Кемпф, Лукас да Куня, Матиа Либерали, Мартин Батурина и Матео Папачоли допринесоха с по едно попадение. Почетният гол за Ланс бе дело на Рубен Агилар в 65-а минута за 1:7.

Всички резултати в сряда, 4 ноември:

АЕК 2:3 Реал Мадрид

Фенербахче 3:2 Ливърпул

Борусия Дортмунд 2:1 Реал Бетис

Порто 4:1 Наполи

ПСВ Айндховен 1:2 Клуб де Брюж

РБ Лайпциг 2:3 Манчестър Сити

Ланс 1:9 Комо

Славия Прага 1:2 Арсенал

Викинг 4:1 Сабах

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