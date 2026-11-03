Ще създаде ли партия Андрей Гюров? Експертният анализ на Елица Виденова (ВИДЕО)

Трябваше да се улови положителната инерция. Веднага след служебния кабинет. За мен той беше чудесен премиер и беше чест, и гордост да бъда част от екипа му. Тази аура, която той успя да изгради около себе си, на един обединяващ лидер. Андрей Гюров беше премиер, който успя да привлече в екипа си много качествени хора, на всяко едно ниво, не само министри, но и втори, трети ешелон.

Това заяви комуникационният съветник Елица Виденова в предаването "Студио Actualno", във връзка с резултатите от президентските избори у нас.

По думите на Виденова, една от причините за загубата на кандидат двойката Гюров-Кандев е лошата времева организация на неговата кампания. Според нея след парламентарните избори през април, Андрей Гюров е изчезнал от общественото полезрение, което в последствие се е отразило на подкрепата за него.

Друг съществен пропуск, който Елица Виденова откроява, е прекалено забавеното обявяване на кандидатурата на Андрей Гюров. По думите ѝ подобно забавяне създава напрежение и повишава очакванията на обществото. Когато една кампания умишлено поддържа интрига около важна кандидатура, тя трябва да предложи нещо достатъчно различно и изненадващо, за да оправдае натрупаното внимание.

В случая според Виденова е трябвало да се случи нещо по-радикално. Това е можело да бъде например изненадващ избор на кандидат за вицепрезидент, различен от очаквания, или изцяло нова концепция на кампанията. Вместо това обществото получава отговор, който голяма част от хората вече са предполагали.

По думи на експерта водещото при президентската кампания е трябвало да бъдат ценностите.

"Президентът е обединител на нацията във всеки смисъл. Не е случайно, че на Нова година, на първи януари, ние слушаме кого? Президента. Ние не слушаме премиера, който се занимава със цените на сиренето, газа, тока и така нататък. Ние слушаме президента, за да може поне няколко пъти годишно, на 3-ти март, на 6-ти май и така нататък, да ни приземява и да ни центрира в ценностите, които ни обединяват като нация", обясни тя.

Виденова смята, че Андрей Гюров трябва сериозно да обмисли създаването на собствена политическа партия. Според нея обаче подобна формация не бива да бъде ограничена единствено до традиционното дясно политическо пространство.

Тя трябва да обедини разумни хора, които не възприемат обществените и политическите процеси единствено през противопоставянето между черно и бяло. Важна характеристика на тази общност трябва да бъде способността на нейните представители да работят с различните държавни институции и да намират практически решения. Тя подчерта, че новата политическа формация трябва да привлече хора с реален управленски опит, включително представители на местната власт.

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