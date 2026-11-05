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Загинал и ранени при падането на хеликоптер край Маями (ВИДЕО)

05 ноември 2026, 0:42 часа 852 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Загинал и ранени при падането на хеликоптер край Маями (ВИДЕО)

Един човек загина, а още двама са ранени, след като хеликоптер се разби в залива Бискейн, близо до американския град Маями, предаде Асошиейтед прес. Хеликоптерът се е разбил малко преди обяд близо до щатския парк „Бил Багс Кейп Флорида“, информираха от шерифската служба на окръг Маями-Дейд. Бреговата охрана на САЩ потвърди, че един от тримата, пътуващи в хеликоптера, е загинал, а другите двама са откарани в травматологичен център.

Според предварителна информация от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, хеликоптерът вероятно е изпълнявал полет с цел фотографски снимки. На мястото на инцидента, освен служители на бреговата охрана, са пристигнали и екипи на пожарната. Самоличността на хората, пътували в хеликоптера, засега не е оповестена.

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САЩ катастрофа Маями хеликоптер
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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