Загинал и ранени при падането на хеликоптер край Маями (ВИДЕО)

Един човек загина, а още двама са ранени, след като хеликоптер се разби в залива Бискейн, близо до американския град Маями, предаде Асошиейтед прес. Хеликоптерът се е разбил малко преди обяд близо до щатския парк „Бил Багс Кейп Флорида“, информираха от шерифската служба на окръг Маями-Дейд. Бреговата охрана на САЩ потвърди, че един от тримата, пътуващи в хеликоптера, е загинал, а другите двама са откарани в травматологичен център.
🚨 #UPDATE: The helicopter that crashed into Biscayne Bay near Key Biscayne, Florida, was reportedly part of a photography team taking aerial beauty shots of the area. Miami-Dade Fire Rescue has reported three people involved in the crash. Two adult male patients were transported to the hospital and are expected to be okay. The third person has not been publicly identified, and authorities have not released details about their condition. Video from the scene showed the helicopter upside down in the water with flotation devices deployed. Footage from Chopper 6 also showed emergency personnel on the docks surrounding a yellow tarp covering what appeared to be a body. More updates as I get them.— zach bitango (@ZachBitango) November 4, 2026
Според предварителна информация от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, хеликоптерът вероятно е изпълнявал полет с цел фотографски снимки. На мястото на инцидента, освен служители на бреговата охрана, са пристигнали и екипи на пожарната. Самоличността на хората, пътували в хеликоптера, засега не е оповестена.