Три държави стартират програми за подготовка на резервисти за евентуална война с Русия

Норвегия, Финландия и Полша разширяват програмите за военно обучение за населението си на фона на заплахата, представлявана от Русия. Гражданите се обучават в боравенето с оръжия, градски бой, използването на дронове и оказването на първа помощ на ранените, според вестник Bild. В Норвегия тази година е обявена за година на „тоталната отбрана“. Според тази концепция не само военните, но и държавните агенции, бизнеса и обществеността трябва да участват в защитата на страната.

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Националната гвардия

Националната гвардия (Heimevernet) наброява над 40 000 души персонал – почти два пъти повече от редовната армия (23 000). Резервистите включват адвокати, електротехници, банкери, застрахователни агенти и фермери. Много от тях напускат работата си веднъж годишно, за да участват във военно обучение. През септември Осло беше домакин на най-голямото учение на Националната гвардия за годината, в което участваха приблизително 5000 въоръжени резервисти. „Ние стоим на пътя на руснаците“, каза бившият премиер Ерна Солберг в интервю за SZ. Норвегия споделя близо 200-километрова граница с Русия.

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Във Финландия 45 000 резервисти сега тренират годишно. Те практикуват градски бой, използване на дронове и медицински грижи на бойното поле. За цивилни се предлагат доброволчески курсове за боравене с оръжие и първа помощ. На 2-3 септември над 2000 души участваха в учения по гражданска защита в Куопио, където практикуваха кибератаки, прекъсвания на електрозахранването и ракетни удари.

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Полша

Полша има няколко програми за цивилно военно обучение. Една от тях, „At Ready“, предлага курсове през уикенда по военни основи и евакуация. През първите седмици след стартирането на програмата през 2025 г. приблизително 18 000 души са се записали за курсовете. Друга програма, „Train with the Army“, се преподава от военнослужещи. Доброволците се обучават на боравене с оръжие, хвърляне на учебни гранати и други военни умения. В някои градове имаше толкова много кандидати, че трябваше да се създадат списъци с чакащи. Военни основи се преподават и в полските училища. Тийнейджърите се обучават на първа помощ, оцеляване в екстремни условия и действия по време на въоръжен конфликт. Обучението за боравене с огнестрелно оръжие е задължително от 14-годишна възраст.

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