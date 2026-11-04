Фридрих Мерц не очаква сериозни промени във Вашингтон след междинните избори

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че според него „малко ще се промени във Вашингтон след съкрушителната загуба на републиканците на междинните избори в САЩ“, като отбеляза, че американският президент Доналд Тръмп и преди това е разчитал предимно на президентски укази, за да прокара своята програма, предаде ДПА.

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В изказване на икономически форум в Берлин Мерц заяви днес, че Тръмп до голяма степен е управлявал без участието на Конгреса след встъпването му в длъжност в началото на 2025 г., като добави, че според него американският президент ще продължи да постъпва по същия начин.

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Канцлерът на Германия посочи, че Конституцията на САЩ предоставя на президента широкообхватни правомощия, което позволява на Тръмп да взема решения независимо от американския Конгрес.

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Мерц заяви, че единствената област, в която се очакват промени, е бюджетът, като демократите ще могат да блокират финансовото планиране на администрацията, след като са спечелили контрол и в двете камари на Конгреса. Това ще се отрази и на планирането на Въоръжените сили на САЩ, прогнозира Мерц.