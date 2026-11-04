"С тази арогантност, некомпетентност и самодостатъчност ще катастрофират": Говори Корнелия Нинова (ВИДЕО)

"Арогантността на властта вече е на лице. Отливът на тези 400-500 хиляди гласа, които не подкрепиха Йотова, се дължи на това самозабравяне и на тази самодостатъчност. Имат цялата власт, но тя е отговорност. Те обаче разбират цялата власт като привилегия. Ако продължават в този дух, ще катастрофират. В комплект с липсата на мерки за цените и за живота, то няма как тази некомпетентност и липсата на визия за години напред да не им изиграе лоша шега". Това каза в ефира на Студио Actualno лидерът на партия "Непокорна България" и бивш вицепремиер Корнелия Нинова по повод дебатите около проектобюджета за 2027 г. и след края на президентските избори и победата на Илияна Йотова.

Припомняме, че точно 433 евро на човек ще струва обедняването на всеки български гражданин, ако идеята за изземването на вноските по втория стълб на пенсиите и прехвърлянето им към бюджета на НОИ се осъществи, твърди опозицията.

На въпрос изчака ли "Прогресивна България" да преминат изборите и едва тогава да започне с резките бюджетни реформи, оскъпяването на цената на газа и оповестяването на реалните данни за инфлацията и дефицита, Нинова подчерта:

"Това, което вече знаем за бюджета за 2027 г., е, че ще е много тежък и ще е страшна секира за работещи, за майки, за бедни, за пенсионери и т.н. Всичко беше покривано, за да минат изборите, хората да се излъжат за пореден път, но реалността се стоварва с пълна сила върху всички. Правителство панически се мъчи да намери отнякъде готови пари и да ги прибере във общия бюджет. Освен че вдигат данъци, освен че изсмукват живите пари от хората, търсят и където има натрупани готови. И това е, вероятно, опита да се посегне на половината от парите в частните пенсионни фонди. Лошото е, че това вероятно е изтърсено в Брюксел като документи, информация и предложение и сега ще разберем отговора от там дали ще потвърди, че е имало такова искане", каза още Нинова.

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Дали ще станем свидетели на ново възпроизвеждане на протестните вълни от миналия декември и на социално недоволство по отношение на финансовата рамка за догодина, бившият вицепремиер коментира така: "Самият Асен Василев си го каза директно - ако направите това, възнамерявам да се излезе на улиците и да се протестира. Така че - да, очаквам да каже: "Кой разпореди това безобразие?", но има и далеч още по-сериозни основания за недоволството в хората и за протести. Това е оскъпяването, безобразния скок на цените, невъзможността или некъдърността на правителството да предприеме някакви мерки и да предложи някакъв план", каза Нинова.

Прогресивна власт

"Тези продължават предишният модел. Ако някой може да обясни смислено защо 1 километър магистрала край Симитли струва 40 милиона евро, давайте му награда. И обясняват, че не могат да прекратат старите договори. Това е абсурдно - със 131 депутати можеш да направиш чудеса от храброст буквално за часове", подчерта Нинова относно управленските решения на Румен Радев и правителството.

Тя припомни, че обикновено тежките и непопулярни реформи се правят в началото на мандата, когато подкрепата дава сила на всяко едно управляващо мнозинство, но този период вече приключи.

"Или понеже са некомпетентни, или понеже нямат воля, или просто защото стария модел се прехвърли при новото мнозинство, но просто нищо не се промени. Само се смени лицето на стария модел. Имаше нужда от много сериозни промени, които, при това ПБ бяха обещали да ги направят. Освен да разграждат модела, да подобряват качеството на живот и доходите, които са общите политически послания, всеки сектор имаше нужда от корена промяна. Здравеопазването - запазва се модела. Болниците ще са търговски дружества, пак клиничните пътеки, заплатите на младите лекари не са отделени, а са вътре в пътектата. В образованието също няма сериозни промени, никъде. В земеделието няма, въпреки че назрява големия проблем за хранителната и продоволствената криза заради войните. Те не пипнаха нищо - просто застанаха върху същия модел, уголемиха го, малко го фризираха и си карат напред", анализира още Нинова.

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На въпрос как повлияха на заздравяването на управлението изминалите президентски избори, Нинова подчерта, че концентрацията на власт се получи, но нямаме препотвърждаване на мандата на управляващото мнозинство. Причината:

"Гласовете, които получи госпожа Йотова, да не забравяме, че включват "Възраждане", "Величе", по-малките партии, ВМРО и т.н. Тя има под милион гласа, а ПБ имаха милион 450 хиляди. Има очевиден отлив за тези шест месеца и нямаме пълно препотвържаване на властта. Ако сега смятат, че са във пълната си власт и тепърва трябва да започват реформи, то те не се виждат в бюджет 2027. Поне това, което знаем и което е изпратено в Европейската комисия, нямаме абсолютно никакви реформи - продължаване на още от същото, но в много по-лоша ситуация, заради цените и оскъпяването на живот. В този бюджет няма заложено никаква промяна - нито административна реформа, нито здравна, нито образователна, нито икономическа", каза още Нинова.

Президентските избори

"Пирова победа" - така Корнелия Нинова определи резултата от балотажа на президентските избори в неделя.

"Първо, президент е избран с най-низкият резултат от всички президентски избори и с най-ниската избирателна активност. Това е шамар за всички политически сили и показва една апатия, безразличие, дори отвращение от някои хора от политиката. Това означав и ниската легитимност на госпожа Йотова оттук нататък. Резултатът на втория тур, според мен, се дължи на активизация персонално на Румен Радев, защото той проведя евентуалната загуба на Йотова като заплаха за тях самите. Защото ако тя загуби, следващата крачка ще бъде искане за оставка на правителството. Та, пазайки собствената си кожа, бяха принудени да се включат на втория тур така активно, както на първия не участваха", каза Нинова.

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Тя коментира и първото предизвикателство пред новоизбрания държавен глава - бюджет 2027.

"Ще наложи ли вето? Например, ще наложи ли вето върху текстът, който намалява минималната работа на заплата? Това са половин милион души. МРЗ трябваше да е 690€, сега са я заковали на 660€. Ще наложи ли вето на повишаването на осигурителния праг?", каза още Нинова.

Цялото интервю гледайте във видеото.