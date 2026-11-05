Войната в Иран:

Експерт: Путин иска да се върне към ситуацията между 2014 и 2022 г.

05 ноември 2026, 1:20 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Експерт: Путин иска да се върне към ситуацията между 2014 и 2022 г.

Руският лидер Владимир Путин не се стреми да сложи край на войната срещу Украйна. Това твърди Патрик Болдър, холандски военен анализатор, експерт по отбрана и сигурност и стратегически съветник в Хагския център за стратегически изследвания. „Путин не иска войната да свърши. Той иска да я замрази, защото това му позволява да продължи да държи войски в Украйна и да оказва по-голям или по-малък натиск върху европейските страни и Тръмп, когато пожелае“, каза той в интервю за Укринформ.

Още: Зеленски: Заради една грешка преди 26 години сега Русия руши сигурността в света

Според него „в действителност Путин иска да се върне към ситуацията, която съществуваше между 2014 и 2022 г., но сега със засилен терор и конфликт в Донбас, който би останал локален“. „Той харесва този модел. Вижте Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия. Има редица замразени конфликти, които понякога ескалират, понякога избледняват в по-малко активна фаза. Мисля, че точно това се стреми Путин“, добави експертът.

Още: Си Дзинпин е готов за разговори с Тръмп и Путин: Срещата на тримата се готви

Според Болдър, тогава Русия ще може да остави военните си там, тъй като Путин не иска да връща войници и ветерани, особено тези, които са били в затвора и сега се бият и биха могли да представляват заплаха. „Това само би увеличило нивото на престъпност в страната. Следователно Путин не търси мир, а е заинтересован от замразен конфликт. И може да го разпали отново, когато пожелае, или да намали интензивността му. Така той поддържа влиянието си в европейския регион“, обясни анализаторът.

Намеренията на Путин

По-рано Bloomberg съобщи, че Русия вече не вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да принуди Украйна да приеме мирно споразумение при условията на Русия и планира да засили атаките срещу Украйна след изборите в САЩ. Според изданието, ако позицията на Тръмп отслабне след междинните избори, това би могло значително да повлияе на хода на войната на Русия срещу Украйна.

Още: Зеленски: Нямам желание да слушам историческите лекции на Путин по телефона

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Владимир Путин война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес