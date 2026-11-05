Експерт: Путин иска да се върне към ситуацията между 2014 и 2022 г.

Руският лидер Владимир Путин не се стреми да сложи край на войната срещу Украйна. Това твърди Патрик Болдър, холандски военен анализатор, експерт по отбрана и сигурност и стратегически съветник в Хагския център за стратегически изследвания. „Путин не иска войната да свърши. Той иска да я замрази, защото това му позволява да продължи да държи войски в Украйна и да оказва по-голям или по-малък натиск върху европейските страни и Тръмп, когато пожелае“, каза той в интервю за Укринформ.

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Според него „в действителност Путин иска да се върне към ситуацията, която съществуваше между 2014 и 2022 г., но сега със засилен терор и конфликт в Донбас, който би останал локален“. „Той харесва този модел. Вижте Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия. Има редица замразени конфликти, които понякога ескалират, понякога избледняват в по-малко активна фаза. Мисля, че точно това се стреми Путин“, добави експертът.

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Според Болдър, тогава Русия ще може да остави военните си там, тъй като Путин не иска да връща войници и ветерани, особено тези, които са били в затвора и сега се бият и биха могли да представляват заплаха. „Това само би увеличило нивото на престъпност в страната. Следователно Путин не търси мир, а е заинтересован от замразен конфликт. И може да го разпали отново, когато пожелае, или да намали интензивността му. Така той поддържа влиянието си в европейския регион“, обясни анализаторът.

Намеренията на Путин

По-рано Bloomberg съобщи, че Русия вече не вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да принуди Украйна да приеме мирно споразумение при условията на Русия и планира да засили атаките срещу Украйна след изборите в САЩ. Според изданието, ако позицията на Тръмп отслабне след междинните избори, това би могло значително да повлияе на хода на войната на Русия срещу Украйна.

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